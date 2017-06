Nejdražší panelák ve městě bude radnici Přerova stát přes 140 milionů

Desítky Přerovanů se velmi pravděpodobně vrátí strávit stáří na místo, v němž zahajovali i svoje mládí. Do Strojaře. Bývalý hotelový dům nedaleko centra města byl od konce šedesátých let svobodárnou zaměstnanců Přerovských strojíren. Dnes patří radnici, která v něm chce vybudovat byty s pečovatelskou službou.

Stejně jako v mládí budou ve Strojaři dnešní senioři moci bydlet za „rozumné“ nájemné. I když za cenu toho, že pro město to bude zřejmě nejdražší panelák, který mu kdy patřil.

Devítipodlažní přerovský "hotel" Strojař.

Novou podobu by devítipodlažní stavbě z roku 1968 měla dát architektonickourbanistická soutěž. Taková je alespoň představa radních. Plán budou v červnu řešit zastupitelé.

„Soutěž se bude zabývat celým územím v okolí Strojaře – tedy ulicemi Velká Dlážka, Brabansko a nábřeží Rudolfa Lukaštíka. Bude dvoukolová a každé kolo by mělo trvat minimálně šest týdnů,“ představil plány radních Petr Vrána z ANO, který vede tým zabývající se budoucností Strojaře.

Město koupilo hotelový dům loni od ministerstva obrany, a to za 42,5 milionu korun. Radnice byla pod velkým tlakem – hrozilo totiž, že v budově, která je už pět let opuštěná, vznikne další sociální ubytovna. Těch má přitom Přerov už dost.

„Nechtěli jsme tady pochopitelně ubytovací zařízení, v němž by žili problémoví lidé. Původně jsme uvažovali, že by tu mohl vzniknout komunitní dům pro seniory. Máme ale informace z ministerstva pro místní rozvoj, že je malá šance získat dotace na přebudování pro tyto účely. Bylo nám doporučeno vystavět tu byty s pečovatelskou službou,“ vysvětlil Vrána.

Jeho pracovní skupina navrhuje vybudovat ve Strojaři 22 bezbariérových bytů s pečovatelskou službou. Na každý z nich se dá čerpat dotace až 600 tisíc korun.

„Dále by tu mohlo být 30 až 50 malometrážních bytů, které bychom nabízeli pouze seniorům. Své místo by tu mělo mít i komunitní centrum, v němž by se lidé scházeli, počítá se i s komerčními prostory, kde by mohla být třeba lékárna, kadeřnictví či pedikúra,“ doplnil Pavel Gala z odboru koncepce a rozvoje přerovského magistrátu. Plány počítají i s parkovištěm pro osmdesát aut.

Z návrhů architektů vznikne výstava

Podle radního Vrány se čeká, že architekti ve svých studií „připraví“ Strojař o čtyři vrchní patra, nebo stavbu jinak rozdělí. Z návrhů potom vznikne výstava. Samotná soutěž přijde město na 1,8 milionu, projekt pak na 3,5 milionu korun. Náklady na rekonstrukci Strojaře a úpravu okolí se odhadují na 100 milionů.

Nejen vzhledem k předpokládaným nákladům se dá na zastupitelstvu očekávat bouřlivá diskuse. Například Michal Zácha z opoziční ODS by do Strojaře nejraději sestěhoval všechny odbory magistrátu, které jsou dnes rozeseté v několika budovách po městě.

Pokud tam má být dům s pečovatelskou službou (DPS), navrhuje do Strojaře přestěhovat seniory z některého ze stávajících a uvolněnou budovu prodat. „Mohli bychom tak splatit alespoň část úvěru na rekonstrukci Strojaře,“ míní Zácha.

Vedoucí sociálního odboru magistrátu Romana Pospíšilová je ale přesvědčená, že další byty s pečovatelskou službou jsou ve městě potřeba. „V pořadníku na byty v DPS máme 600 žádostí. Navíc počet osob starších 60 let bude narůstat. Neobáváme se toho, že bychom byty ve Strojaři neobsadili,“ konstatovala vedoucí.

Město panelák koupilo už před lety za 18 milionů

Strojař byl jedním z prvních paneláků na dnešním sídlišti Velká Dlážka. Investice do jeho budoucnosti nemusely být tak velké, kdyby se jej město už jednou nezbavilo.

V roce 2002 tehdejší vedení radnice vyměnilo Strojař s armádou za dva jiné objekty. Od původního majitele – Přerovských strojíren – město předtím hotel vykoupilo za 18 milionů korun.

„Strojař jsme pak směnili za dvě menší budovy, které byly ve vlastnictví státu. Neměly takovou hodnotu jako Strojař, ale zástupci města chtěli tehdy ministerstvu obrany vyjít vstříc, aby vojáci v Přerově měli zázemí,“ popsal už dříve Zdeněk Vojtášek z odboru majetku magistrátu.

Jednu z budov, bývalou vojenskou ubytovnu v Bayerově ulici, město později prodalo za 16,6 milionu korun soukromé firmě. Druhý objekt, tzv. Blažkův dům na rohu Bratrské ulice a náměstí TGM, ale dodnes zůstává pro město břemenem.