Městská firma je pod náporem zájemců o brigádu. Vybírá je proto i losem

„V loňském roce jsme uspořádali tři dvoutýdenní turnusy a vzali třicet studentů. Ty jsme vybírali losováním, protože se přihlásilo 48 zájemců,“ sdělil ředitel společnosti Patrik Tomáš Pavlíček.

Obdobný zájem očekávají PMŠ i letos. „Abychom uspokojili ještě víc uchazečů, přidali jsme o prázdninách další dvoutýdenní turnus, takže tentokrát vezmeme celkem čtyřicet brigádníků,“ dodal Pavlíček.

Hlásí se podle něj hlavně mladiství do osmnácti let, kteří brigádu shánějí jen velmi obtížně kvůli přísnějším pracovněprávním předpisům na jejich zaměstnávání.

Na každý ze čtyř turnusů vezmou PMŠ po deseti brigádnících. Ti tak budou čistit a vyspravovat chodníky, natírat zábradlí a lavičky, odstraňovat nálety, uklízet odpadky, případně je čekají další pomocné práce na městském majetku.

První turnus se uskuteční v termínu od 3. do 14. července, druhý od 17. do 28. července, třetí od 31. července do 11. srpna a závěrečný od 14. do 25. srpna. Pracovní doba je vždy od šesti do půl třetí odpoledne, mladiství od 16 let budou mít pracovní dobu o dvě hodiny kratší.

Vedení PMŠ upozorňuje, že studenti ve věku od 16 do 18 let musí ke své žádosti připojit souhlas rodičů. Formuláře přihlášek zájemci najdou na webu městské firmy www.pms-spk.cz. Přihlášky je možné doručit poštou nebo osobně do Informačního centra pro mládež (ICM) na náměstí Míru 4.

Losovat se bude veřejně před zájemci o brigádu či jejich rodiči

Pokud se opět přihlásí více uchazečů, než je plánovaný počet, bude se o místa, stejně jako loni, veřejně losovat za přítomnosti zájemců o brigádu či jejich rodičů.

„Pokud to bude potřeba, losování je naplánováno na čtvrtek 25. května od 15 hodin ve velké zasedací místnosti ve třetím patře budovy městské úřadovny v Rooseveltově ulici. Přihlášené zájemce o tom vyrozumíme e-mailem,“ uzavřel Pavlíček.