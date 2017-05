Zbavte se Francouzů a řiďte si vodárenství samy, radí experti obcím

Novým majitelem by se pak stala společnost Vodohospodářská zařízení (VHZ), kterou vlastní obce a města šumperského okresu. Vyplývá to z analýzy, kterou si nechala VHZ zpracovat renomovanou poradenskou firmou a představila ji šumperským zastupitelům.

Experti ale současně zdůrazňují, že odkup musí být pouze za výhodnou cenu a pokud možno bez dopadu na výši vodného a stočného. Další provozování by už poté zajistila firma zřízená a vlastněná VHZ.

Posudek stanovil podle výhodnosti pro obce pořadí variant pro budoucí provozování vodárenské sítě na dobu, kdy společnosti ŠPVS, jež je v rukou francouzského vodohospodářského gigantu Suez Water, vyprší nájemní smlouva, a samosprávy si tak musí zvolit cestu, jak dál.

„Setkáváme se s názory, že vše se dělá tzv. na míru Francouzům. Musím to odmítnout. Naším cílem je zajistit takový model, který bude pro náš region co nejvýhodnější, nebude snížena kvalita služeb a zajistí co nejpřijatelnější cenu vody, pokud možno bez nárůstu,“ uvedl předseda představenstva VHZ Petr Suchomel.

Otázkou u „vítězné“ varianty ale je, kde je hranice výhodné ceny a zda francouzští majitelé nebudou mít zájem ji spíš navyšovat, aby se stala pro VHZ nezajímavou.

Francouzské trumfy

Jako druhá v pořadí na žebříčku sestaveném experty se umístila varianta vybrat nového provozovatele v transparentním výběrovém řízení a s vítězem uzavřít smlouvu.

Klíčové ovšem je, zda se podaří nastavit pro všechny rovné podmínky a zda nebude zvýhodněna ŠPVS, která má veškeré vybavení včetně techniky, dispečinku a informačního systému.

„Pokud se rozhodneme pro tuto variantu, bude se soutěžit zakázka včetně dispečinku a softwaru. Buď se podaří dispečink odkoupit od ŠPVS a potom pronajmout vítězné společnosti, nebo bude soutěž včetně dodávky úplně nového dispečinku a informačního systému, aby nebyla ŠPVS jakkoli zvýhodněna,“ uvedl Suchomel.

Podle něj dispečink a informační systém mají patřit vlastníkovi, tedy VHZ. Jenže bývalé vedení společnosti nemělo v minulosti o tyto služby zájem, a tak je prodalo ŠPVS. „Teď je to velká komplikace,“ uvědomuje si.

Opět však vyvstává otázka, zda Francouzi dispečink budou ochotní prodat za pro obce přijatelnou cenu. Obzvlášť, když by tím ve výsledku sami sebe znevýhodnili. A také jestli budou mít zájem zúčastnit se soutěže na budoucího provozovatele.

Jako třetí odborníci zařadili tzv. smíšený model. Spočívá v odkoupení ŠPVS od francouzského vlastníka a včlenění do VHZ, která by tak byla jak vlastníkem, tak provozovatelem vodárenské infrastruktury. Jenže i zde by opět záleželo na finanční laťce Francouzů. Ti tak drží v ruce výhodné karty.

Budování nové společnost dávají experti jen malou šanci

Odborníci také nevylučují, že si VHZ může služby v budoucnu najímat od soukromých dodavatelů, pokud by je dokázaly firmy z regionu pokrýt. Jen malou šanci naopak experti dávají vybudování nové provozní společnosti, kterou by si zřídila VHZ tzv. na zelené louce.

„Tento model je těžko uskutečnitelný, protože je extrémně nákladný, což by se zcela jistě promítlo do výrazného zvýšení ceny vody a to si nikdo nepřeje,“ upozornil Suchomel.

Jakou možnost on sám jako šéf VHZ a zástupce největšího města okresu upřednostňuje, nesdělil. „Na vyhodnocování budeme mít ještě zbývající část letoška. Já mohu jenom říct, že jako nejčistší mi připadá vybrat nového provozovatele v soutěži, a myslím, že by to také znamenalo nejnižší provozní náklady.“

Odvádět zisky do Francie není dobré, shodují se starostové

Názory starostů obcí na model budoucího provozování se různí. „Každý model má svá pro a proti. Bylo by populistické teď říct: provozujme si vodárenství sami, když nevíme, co přesně to bude obnášet. Je potřeba vše detailně prověřit, protože v každém případě má každý model svá úskalí,“ míní starosta Mohelnice Pavel Kuba.

To starosta Zábřeha František John má jasno. Chce jít dál bez Francouzů a provozovat síť přímo vlastnickou VHZ. „Myslím si, že jsme schopni takovou společnost řídit. A dividendy, které teď mizí v zahraničí, by tady zůstávaly a my bychom je mohli investovat,“ řekl John.

„Měli bychom pokračovat bez Francouzů, ale neprovozovat vodárenství sami, protože by do toho šla politika a snaha dělat trafiky. Tohle musí být odborná věc. V každém případě bychom ale měli najmout českou firmu,“ přidal starosta Mírova Lubomír Pejchal.

Rovněž bez Francouzů, ale tzv. smíšený model vidí jako nejvýhodnější starosta Rapotína Pavel Žerníček: „Odvádět zisky do Francie není dobré. Kdyby nám provozní společnost prodali za schůdné peníze a tu by potom vlastnila VHZ, bylo by to nejlepší.“

Šéf VHZ si uvědomuje, že najít řešení přijatelné pro všechny bude obtížné. „Je třeba dát na stůl co nejvíc argumentů a potom se rozhodnout,“ uzavřel Suchomel.