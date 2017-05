Parkovací problémy u olomoucké zoo zlepší inteligentní značky až po sezoně

Na turisticky atraktivní Kopeček táhne výletníky kromě lesa, baziliky a dalších cílů především zoologická zahrada. Ročně ji navštíví kolem 300 tisíc lidí. Parkování je tu proto již mnoho let k nelibosti návštěvníků i místních hlavně ve volných dnech obrovský problém.

Naposledy se s ním museli šoféři za volanty popasovat v pondělí 8. května, kdy měli volno díky státnímu svátku. Bylo krásné počasí, na Kopečku se navíc konala rekonstrukce bitvy z konce druhé světové války, otevřeno měla samozřejmě také zoo. Kvůli záplavě aut tu tak opět museli zasahovat olomoučtí strážníci.

„Zaznamenali zvýšený počet motoristů na Svatém Kopečku a v jeho blízkém okolí. Hlídky informovaly přijíždějící řidiče o aktuálním stavu dopravy v souvislosti s parkovacími místy a odkazovaly je na záchytná parkoviště. A to proto, aby v místech, kde už byla vyčerpána parkovací kapacita, nedocházelo ke zbytečným dopravním komplikacím,“ přibližuje mluvčí městské policie Petr Čunderle.

Konkrétní plán, jak zahlcenému Kopečku pomoci, má olomoucká radnice od loňského roku. Prvním krokem je vybudování takzvaného inteligentního systému parkování. Půjde o měnící se značky, jež dají lidem za volantem vědět, na kterých svatokopeckých parkovištích je aktuálně ještě volno.

„Auta by tak neměla na Kopečku zbytečně přejíždět a hledat místo. Řidiči k němu budou přijíždět a už budou vědět, kde je kolik volných parkovacích míst,“ popisuje náměstek primátora Aleš Jakubec.

Parkoviště u zoo pro 150 aut často nestačí

První taková značka funguje od minulého léta na začátku frekventované Darwinovy ulice. Vede tudy cesta k zoo a parkovišti pro 150 aut. To ovšem velmi často nestačí.

„Lidé z Darwinovy ulice si stěžují, že v ní stojí hodně aut. Řidiči čekají, až někdo z parkoviště odjede,“ podotkl již dříve Jakubec.

Dnes vše funguje tak, že jakmile je parkoviště u vchodu do zoologické zahrady zaplněné, proměnlivá značka zakáže dalším řidičům do do Darwinovy ulice vjet. Musí proto hledat jiné místo.

Inteligentní značky, které jim v tom výrazně pomohou, se však na Kopečku objeví až po této turistické sezoně.

„Pokud se nic nezkomplikuje, měl by být tento inteligentní systém hotový do konce letošního roku,“ doplňuje Jakubec. Peníze na něj Olomouc získá z evropských dotací z programu ITI (Integrované teritoriální investice).

Značky stačit nebudou, město zvažuje parkoviště či nová cesta

Sám Jakubec ovšem připouští, že pouze inteligentní značky Kopeček nespasí. V budoucnu by pod ním mohlo pomoci i odstavné parkoviště. Auta by při dopravní špičce zůstala tady, nahoru k zoo či do lesa by je vyvezla kyvadlová veřejná doprava.

„Pro potencionální odstavné parkoviště vyhledáváme místo v lokalitě Samotišky či Droždín,“ upřesňuje náměstek.

Další možností je podle něj vybudování nové cesty, která by auta k zoologické zahradě přivedla z druhé strany. A to z Radíkovské ulice. Na rozdíl od Darwinovy ulice by tudy navíc mohly jezdit i autobusy.

„Tato cesta by vedla lesem, je to v územním plánu,“ popisuje náměstek. V budoucnu by pak Kopečku mohlo ulevit také zvýšení kapacity parkoviště u zoo.