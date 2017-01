Sdružení obcí prodává staré motoráky. Esmeralda a spol. kupce lákají

Svazek obcí údolí Desné prodává tři železniční motorové vozy a s tak velkým zájmem, který nabídka vyvolala, ani nepočítal. Na každý má sdružení dokonce čtyři až pět zájemců.

„Musím přiznat, že takový zájem jsme nečekali. Přece jen jde o téměř čtyřicet let staré vozy,“ uvedl šéf Svazku obcí údolí Desné a starosta Rapotína Pavel Žerníček.

Svazek starší vozy řady 810 koupil už před lety, když začal provozovat regionální trať Šumperk - Kouty nad Desnou. Obce ji obnovily po povodni v roce 1997, která tuto trať na mnoha místech poničila. České dráhy, jež v té době železnice spravovaly, tehdy odmítly trať obnovit, a ta se tak po nákladné rekonstrukci stala první privátní tratí v zemi.

„Vozy už nyní nepotřebujeme, protože provoz nově zajišťují České dráhy, které na rozdíl od bývalého provozovatele mají svou techniku. Proto jsme je nabídli k prodeji,“ vysvětlil Žerníček.

Vozy mohou jezdit jako „lokálky“ i sloužit jako technické zázemí

Motorové vlaky vyrobené v letech 1977 až 1981 mají najeto téměř tři miliony kilometrů. Svazek je nabízí za znalcem stanovené ceny v rozmezí od 1,3 do 2,3 milionu korun podle toho, kdy byla poslední generální oprava.

„Jsem zvědav, za kolik je nakonec prodáme. Věřím, že to bude nakonec dráž než za znalecký odhad, protože jediným kritériem soutěže je výše nabídnuté ceny,“ řekl Žerníček.

Mezi zájemci jsou podle něj provozovatelé lokálních tratí, další případní kupci jsou ze spolků pořádajících nostalgické jízdy a nechybí ani firmy pracující pro železnice, které chtějí využít motorové vlaky jako technické vozy. Čím jsou téměř čtyřicet let staré vozy zajímavé?

„Podle toho, co jsem slyšel, mají nízkou spotřebu a jsou málo poruchové a nenáročné na provoz,“ popsal Žerníček.

Výhodou je i nízká hmotnost a díky tomu malé poplatky za trať

David Rektor z odboru kolejových vozidel Českých drah informaci o úsporném provozu potvrdil.

„Těmto vozům se říkalo autobus na kolejích. To proto, že mají jak motor, tak převodovku, které se používaly kdysi do autobusů. Navíc jsou jednoduché konstrukce, což umožňuje snadnou obsluhu a údržbu, a jsou poměrně lehké, takže měly nižší spotřebu než jiné srovnatelné vozy - a i po desítkách let jsou velmi spolehlivé,“ vysvětlil Rektor.

Podle něj je pro budoucí majitele těchto „motoráků“ rovněž důležité, že právě kvůli nižší hmotnosti zaplatí správci tratě výrazně méně za užívání kolejí.

„Umím si představit, že na málo využívaných lokálních tratích mohou ještě řadu let spolehlivě jezdit. Provozovatelům se tam nevyplatí kupovat drahé motorové vozy za desítky milionů,“ řekl Rektor.

Vozy řad 810 přezdívané „autobus“ byly vyráběny v letech 1973-1982 ve Vagónce Studénka. Celkem jich zde vyrobili téměř sedm set. Ve své době znamenaly na regionálních tratích doslova převrat, protože nahradily tehdejší vozy s vysokou spotřebou a nepohodlnými dřevěnými lavicemi. Navíc umožňovaly rychlost až 80 kilometrů v hodině. Dnes jsou však už zastaralé a nepohodlné.