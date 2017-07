Klusákův film o neonacistovi Daliborovi zaplnil kino, lidé se s ním fotili

„Jsem rád, že dorazili i někteří protagonisté filmu. V publiku jsou mezi vámi zamícháni,“ řekl zaplněnému sálu na úvod promítání Klusák.

Dalibor K., který neustále pokuřoval, přišel na předpremiéru svého portrétu v černém tričku a černých brýlích se svou matkou, přítelkyní a s několika dalšími přáteli.

„Bral jsem to tak, že tady musím být, když je to v našem městě. Bylo by blbé, kdybych sem nepřišel,“ svěřil se hlavní hrdina, se kterým si někteří diváci před kinem dělali selfie.

Z některých záběrů filmu ovšem mrazí. Například když se Dalibor přímo v Osvětimi hádá se ženou, která koncentrační tábor přežila, o tom, že počet obětí holocaustu je nadsazený, nebo když partner jeho matky vypráví, jak „vymlátil“ romskou osadu. Dokonce i při samotném promítání pár diváků Daliborovi vyjadřovalo sympatie.

Do scén s nacismem jsem byl nucený, říká Dalibor K.

Někteří diváci naopak snímku kvůli sociálnímu statutu a osobnostním rysům hlavních protagonistů vyčítali senzacechtivost.

„Dalibor byl laciná oběť,“ zaznělo také v diskusích po promítání.

Snímek podpořený propracovaným marketingem od počátku provázejí kontroverze. Podle Klusáka už na Dalibora někdo podal trestní oznámení za propagaci nacismu. Hlavní hrdina nyní odmítá, že by šlo o jeho autentický portrét, a tvrdí, že scény byly hrané.

„Mě natáčení bavilo, bylo to vtipné a jako komedie to bylo skvělé. Celou dobu jsem se cítil jako herec. Do scén s nacismem jsem byl nucený, několikrát jsem je odmítal, ale marně. My jsme některé scény sjížděli třeba dvacetkrát. Vemte si, že si musíte dvacetkrát zapálit cigaretu,“ popsal.

Klusák: Film je autentický, zvážíme poskytnutí pomoci

S tím zase nesouhlasí Klusák. V době, kdy Daliborovi reálně hrozí trestní stíhání, to chápe jako jeho obranu.

„Daliborovo tvrzení, že neonacistu jen hrál, není pravda. Film je autentický, Dalibor K. není herec, ale skutečný člověk se skutečnými názory, které ve filmu zaznívají,“ tvrdí Klusák.

Vysvětlil, že s Daliborem a jeho rodinou trávil při natáčení mnoho času, zaznamenával situace a dialogy a pro potřeby filmu akorát žádal účastníky, aby daný dialog nebo situaci zopakovali i před kamerou.

Na policii byl Klusák už dvakrát, když odevzdával část filmu jako důkaz, zda se na koncertu skupiny Ortel hajluje, a posléze ještě jednou k podání vysvětlení ve stejné věci. Právě v otevřenosti Klusák spatřuje největší hodnotu svého snímku, který jde do kin ve čtvrtek.

„Pokud by výsledkem této otevřenosti měla být mechanická aplikace trestního práva, zvážíme, že Daliborovi K. poskytneme součinnost ve věci jeho právní ochrany,“ prohlašuje nyní režisér.

Samotného Dalibora zatím policie nekontaktovala. „Já o tom nic nevím. Něco jsem akorát zaslechl, ale nikdo mě zatím nekontaktoval. Nebojím se,“ uvedl.