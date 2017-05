Opozice protestuje, v čele krajského úřadu nechce chybujícího úředníka

„Vzhledem ke kauzám, které pana Baláše provázejí, a faktu, že byl olomouckým krajským úřadem, jenž má nyní vést, uznán vinným ze spáchání přestupku při zatajování pracovního poměru ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, a vzhledem k průběhu výběrového řízení máme pochybnosti, zda je pan Baláš vhodným kandidátem na pozici ředitele krajského úřadu,“ sdělil Ivo Slavotínek, předseda klubu zastupitelů Koalice pro Olomoucký kraj.

Předseda klubu zastupitelů Starostové ProOlomoucký kraj Radim Sršeň je přesvědčen, že nezpochybnitelnost a transparentnost při výběru šéfa krajských úředníků je pilířem dobré správy kraje.

„Ředitel krajského úřadu je vysokým státním úředníkem a velmi nám záleží na tom, aby tuto funkci zastával člověk, jehož dosavadní působení pro nás bude zárukou, že bude svou funkci vykonávat ve prospěch kraje a jeho občanů,“ dodal Sršeň.

Baláš měl opakovaně problémy se zákonem o střetu zájmů, který by měl přitom perfektně ovládat. Krajský úřad ho nedávno potrestal pokutou tři tisíce korun za přestupek, protože v oznámení o příjmech a darech podle zákona o střetu zájmů nepřiznal, že má pracovní poměr ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov.

Příjmy, které mu za funkci tajemníka představenstva vodáren plynuly - předloni to bylo 157 tisíc korun, Baláš v oznámení uváděl, pracovní poměr nikoliv.

Ministerstvo zatím Baláše nejmenovalo

Nejde ale o jediné pochybení tohoto druhu. Když na podzim roku 2015 rezignoval primátor Prostějova Miroslav Pišťák, protože vzal peníze od soukromé firmy (psali jsme zde), měl oznámení o příjmech a darech podat do třiceti dnů po odchodu z funkce, ale neudělal to.

Podle zákona o střetu zájmů to měl Baláš jako tajemník radnice zkontrolovat a Pišťákovi stanovit dodatečnou lhůtu, ale zapomněl na to. Baláš i Pišťák tehdy vyvázli bez jakékoli sankce (více čtěte zde).

Ministr vnitra zatím souhlas se jmenováním Baláše ředitelem krajského úřadu neudělil.

„Aktuálně byla žádost o udělení souhlasu předána příslušnému odboru, aby prověřil, zda pan Lubomír Baláš splňuje požadavky stanovené zákonem,“ sdělil mluvčí vnitra Ondřej Krátoška. Mezi podmínky patří například tříletá praxe, bezúhonnost, čistý trestní rejstřík nebo lustrační osvědčení.

„Ministerstvo rovněž posoudí průběh výběrového řízení. V rámci toho budou hodnoceny i další předložené doklady,“ dodal mluvčí ministerstva vnitra.

Tajemníka magistrátu se zastali hejtman i primátorka

Hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk, který ministrovi vnitra žádost o jmenování poslal, se Baláše zastává. Připomněl, že z patnácti přihlášených uchazečů ho vybrala šestičlenná komise.

„Pan Baláš pracuje v manažerské pozici už čtrnáct let a prostějovský magistrát pod jeho vedením získal významná ocenění,“ hájí Baláše hejtman.

Podržela ho i primátorka Prostějova Alena Rašková. „Nemyslím si, že by to udělal schválně, ale bylo to spíše pouze nějaké pochybení,“ řekla Rašková.

Baláš se hájí tím, že jeho opomenutí bylo nepatrné. „Navíc jsem jej sám odstranil. Z hlediska účelu zákona nemělo smysl jej projednávat,“ prohlásil Baláš, který nevyloučil, že případ bude pokračovat u soudu.

Na porušení zákona o střetu zájmů u tajemníka prostějovské radnice upozornil mladý aktivista Jakub Čech z Prostějova. Nedávno rovněž zveřejnil fotografie, na kterých je Baláš a několik zaměstnanců magistrátu, jak v povznesené náladě v budově radnice popíjejí alkohol a pokuřují doutníky. Na jedné z fotek je datum běžného pracovního dne v polovině září a čas těsně po 15. hodině.

Baláš prohlásil, že šlo o oslavu Silvestra v roce 2008. „Na Silvestra po obědě se sešli ti, kteří měli zájem se krátce potkat se svými kolegy, a někteří přinesli i malé občerstvení. Naše setkání probíhala po pracovní době a po provozní době úřadu před tím, než jsme se rozešli domů ke svým rodinám,“ tvrdí Baláš. Například kouření je ovšem v historické budově prostějovské radnice zakázáno.