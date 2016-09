Tajemník úřadu devět let zapomínal přiznávat smlouvu s vodárnami

Pracovní poměr ve Vodovodech a kanalizacích Baláš zamlčel i v přiznání za loňský rok, které podal koncem letošního června. Jakmile celá věc vyšla najevo, v polovině července podal nové oznámení, kde už své zaměstnání u vodáren uvedl. „Tato záležitost je předmětem správního řízení a do skončení tohoto řízení se k dané věci nebudu vyjadřovat,“ sdělil Baláš.

Vodovody a kanalizace je společnost, v níž město Prostějov drží většinu akcií a své zástupce má v představenstvu i v dozorčí radě firmy. Baláš v minulosti působil jako člen představenstva firmy coby jeden ze zástupců města.

Loni si ve vodárnách vydělal 157 tisíc korun

„Valná hromada pak změnila složení představenstva a mně bylo nabídnuto uzavření pracovněprávního vztahu pro výkon práce tajemníka představenstva. Činnost tajemníka představenstva spočívá ve zpracování písemných výstupů z jednání představenstva a ze společných jednání představenstva a dozorčí rady, v zabezpečení kontroly plnění přijatých opatření a v plnění úkolů dle zadání představenstva,“ popsal Baláš.

Loni si tak ve společnosti vydělal 157 tisíc korun. Podle organizace Transparency International, která sleduje veřejnou správu a korupci, je otázkou, zda má tajemník magistrátu vůbec mít příjmy od jiné firmy.

„Vzhledem k tomu, že v jiné části oznámení jsou jeho příjmy uvedeny, považoval bych tedy jeho jednání spíše za projev nedbalosti. Nepůsobí to jako dobrý příklad,“ sdělil právník Transparency International Petr Leyer.

Každopádně jde podle něj o přestupek, za který hrozí pokuta až padesát tisíc korun. Kromě loňského přiznání jsou však všechny ostatní přestupky od roku 2007 promlčené, protože promlčecí doba je v tomto případě jeden rok.

Primátorka Prostějova Alena Rašková úředníka podpořila. „Informoval mě o tom, ale nemyslím si, že by to dělal schválně, spíše to bylo nějaké pochybení. Nebudu z toho nic vyvozovat, neberu to tak, že by to dělal záměrně s úmyslem něco utajit, protože příjmy uvedl. Nicméně je to přestupek, který bude nějak vyhodnocen,“ reagovala Rašková.

„Vzhledem k tomu, že jsem si pochybení uvědomil a v čestném prohlášení za rok 2015 jsem údaj neprodleně doplnil, nepovažuji za potřebné za tohoto stavu věci vyvozovat jakékoliv důsledky,“ dodal ke svému opomenutí tajemník magistrátu.

Není to poprvé, co tajemník na něco zapomněl

U Baláše to však není první pochybení tohoto druhu. Před rokem po odchodu z funkce měl podat oznámení podle zákona o střetu zájmů také tehdejší primátor Prostějova Miroslav Pišťák. Na třicetidenní lhůtu stanovenou v zákoně ovšem zapomněl.

Tajemník měl podle zákona Pišťákovi stanovit dodatečnou lhůtu, ale také na to zapomněl. Přestupek tím pádem skončil bez jakékoliv sankce. Baláš tehdy pochybení přiznal.

„Odpovědnost za nestanovení náhradní lhůty pro podání čestného prohlášení pana Miroslava Pišťáka nesu já osobně,“ kál se tajemník. Za chybu mu ovšem nic nehrozilo. Zákon o střetu zájmů totiž žádnou sankci nebo opatření pro tuto okolnost nestanovuje.