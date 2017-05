Tajemník radnice chce řídit krajský úřad, od kterého nyní dostal pokutu

Baláš od roku 2007 až do loňska „zapomínal“ ve svém oznámení podle zákona o střetu zájmů přiznávat, že má pracovní poměr ve společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov. Ve firmě drží většinu akcií město Prostějov, které má své zástupce v představenstvu i v dozorčí radě. Například předloni si zde Baláš vydělal 157 tisíc korun (více čtěte zde).

Příjmy, které mu za funkci tajemníka představenstva společnosti plynuly, Baláš v oznámení uváděl, pracovní poměr ovšem nikoliv. Dopustil se tím přestupku, za který ho nyní krajský úřad v Olomouci potrestal pokutou tři tisíce korun. Tisíc korun musí navíc Baláš zaplatit jako náklady správního řízení.

„Rozhodnutí nebudu nijak komentovat. Pořád jsem přesvědčený, že moje opomenutí je tak nepatrné, a navíc jsem jej sám odstranil, že z hlediska účelu zákona nemělo smysl jej projednávat,“ prohlásil Baláš, který na krajském úřadu neuspěl s odvoláním proti rozhodnutí nižší instance.

„Dalším způsobem obrany je pouze soudní cesta. Zatím jsem se ještě nerozhodl,“ dodal Baláš, jehož přestupku v oznámení podle zákona o střetu zájmů si loni všiml mladý aktivista z Prostějova Jakub Čech.

Baláš nepovažuje prohřešek za překážku při cestě do čela úřadu

„Pokud zákon definuje určité jednání jako přestupek, je tím vyjádřena jeho společenská škodlivost, jakkoliv se může zdát, že doslovné znění na dodržování této zákonné povinnosti je formalistické,“ konstatovala v rozhodnutí o přestupku vedoucí přestupkového oddělení na Krajském úřadu Olomouckého kraje Hana Kiliánová.

„Pokud zákon definuje povinné údaje oznámení podle zákona o střetu zájmů a současně určí, že podání neúplného oznámení je přestupkem, je povinností se zněním zákona řídit,“ pokračuje zdůvodnění verdiktu.

Paradoxně přitom není vyloučené, že takto shrnula provinění svého budoucího nadřízeného. Baláš se totiž hlásí do výběrového řízení na ředitele úřadu, o jehož výsledku se nyní bude rozhodovat. Hejtmanství konkurz vypsalo poté, co na svou funkci rezignovala začátkem března někdejší ředitelka Lucie Štěpánková (psali jsme zde). Do konkurzu se přihlásilo patnáct zájemců.

„Nezabýval jsem se tím. Věřím, že mi příslušný odbor krajského úřadu dá vědět, pokud by u kohokoliv nastala nějaká překážka,“ sdělil hejtman Ladislav Okleštěk na dotaz, zda by Baláš jako pachatel přestupku mohl vykonávat funkci šéfa krajského úřadu.

Samotný Baláš tvrdí, že přestupek by neměl mít na jeho kariéru vliv. „Pokud se domníváte, že to může mít vliv, pak by nemohl uspět ani ten, kdo spáchal přestupek například v dopravě překročením povolené rychlosti,“ nabídl svůj argument.

„Když udělá takovou chybu tajemník, je to na pováženou“

Opoziční krajská zastupitelka za Prostějovsko a bývalá starostka Držovic Blanka Kolečkářová je naopak přesvědčená, že Baláš by se ředitelem krajského úřadu stát neměl.

„Jako starostka jsem také musela uvádět všechny své příjmy, a pokud je někdo ve funkci tajemníka, měl by jít příkladem, protože tajemník oznámení kontroluje. Když sám udělá takovou chybu, je to na pováženou,“ myslí si Kolečkářová.

Krajský úřad je podle ní přitom vyšší stupeň a nároky by zde měly být ještě přísnější.

Oznámení podle zákona o střetu zájmů o pracovních poměrech, příjmech, darech nebo půjčkách musí každoročně podávat vysoce postavení politici a úředníci. U Baláše byly kromě předloňského přiznání všechny ostatní přestupky od roku 2007 promlčené. Když celá věc loni vyšla najevo, primátorka Prostějova Alena Rašková Baláše podržela.

„Nemyslím si, že by to dělal schválně, spíše to bylo nějaké pochybení. Nebudu z toho nic vyvozovat, neberu to tak, že by to dělal s úmyslem něco utajit, protože příjmy tam uvedl,“ řekla Rašková.