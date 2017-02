VIDEO: Tající sníh zaměstnává hasiče na střechách i na rybníku

Hasiči v uplynulých dvou dnech odstraňovali pádem hrozící sníh a led například ze školek v hranické Galašově ulici, olomoucké Rooseveltově ulici či v Ludéřově na Olomoucku, ale také třeba z olomouckého Domu armády nacházejícího se na rušné ulici 1. máje v centru města či z budovy veřejných toalet v Prostějově.

„Není však pravidlem, že hasiči vyjedou na požádání každého. Je povinností majitelů zabezpečit své domy tak, aby padající sníh nikoho na chodníku nezranil a k tomu účelu existují soukromé firmy, které se zabývají výškovými pracemi,“ upozornila mluvčí krajského hasičského sboru Vladimíra Hacsiková a odkázala na seznam firem dostupný na jejich internetových stránkách.

„Hasiči vyjíždí sundávat sněhové převisy na veřejné budovy jako jsou školy, školky, pošty a podobně. A samozřejmě také tehdy, pokud hrozí nebezpečí z prodlení, kdy se například nedaří sehnat majitele objektu a převisy ohrožují chodce,“ dodala.

Kromě střech hasiči řeší také stromy, které už váhu mokrého sněhu nezvládají a jejich větve se lámou, což opět ohrožuje chodce či auta. V pozoru by se měli mít hlavně řidiči, kteří nyní projíždí skrz lesy.

Tající sníh nicméně může hasiče zaměstnat i jinak. Ve Vacanovicích, místní části Tršic na Olomoucku, vyhlásili ve čtvrtek zdejší dobrovolní hasiči dobrovolnou brigádu na úklid místního rybníku.

Oblíbené místo k bruslení totiž zapadlo sněhem a hrozilo, že ten během pátku částečně roztaje a poté přimrzne, což by kvalitě ledové plochy rozhodně neprospělo. Do akce nakonec vyrazil i stroj s radlicí, bez kterého by vrstvu sněhu nebylo možné odklidit. Lopaty či hrábla se chopila desítka lidí.