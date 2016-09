Noví žáci prostějovské tenisové školy si zahráli s Šafářovou a Veselým

„Podobné akce s dětmi mám ráda. Loni jsem tady nemohla být, protože jsem ležela v nemocnici s infekcí,“ uvedla Šafářová, která na kurt nastoupila coby vítězka nedávného grandslamového turnaje v New Yorku.

„Tentokrát už do toho naštěstí nic nepřišlo. Je to fajn akce. Můžeme dětem ukázat, jak je tenis krásný sport, na druhou stranu nás to nabíjí, protože atmosféra je hodně příjemná,“ dodala.

Mezi tenisový potěr dorazil rovněž Veselý. Po zranění ruky už byl naprosto fit a dělal dětem hvězdný sparing.

„Takové pozvání se nedá odmítnout. Na kurtech, odkud jsem vyrazil do světa. Je to možnost, jak klubu alespoň částečně vrátit, co do mě vložil,“ řekl Veselý. A jeho rada začínajícím sportovcům?

„Hlavně to dělejte pro radost. Ta se ze sportu nesmí nikdy vytratit. V opačném případě to nikdy nedopadne dobře.“

Do tenisové školy TK Agrofert Prostějov se letos zapsalo přes třicet dětí, což je v konkurenci dalších sportů dobré číslo.

„Každý rok se počet zvyšuje. Na nezájem si nemůžeme stěžovat,“ těší šéftrenéra tenisové mládeže Ivo Šilhánka.