Porouchaný vrtulník přepravoval učně popáleného při svařování

12:47 , aktualizováno 13:56

S popáleninami na ruce skončil v úterý v nemocnici učeň z Přerovska, který se poranil na praxi při cvičném svařování. Doplatil na to, že si nezval na práci ochranou zástěru, při práci s autogenem mu začal hořet rukáv blůzy. Do popáleninového centra měl mladíka přepravit vrtulník, který ovšem musel nouzově přistát, do nemocnice se učeň nakonec dostal sanitkou. Od středečního rána je vrtulník olomoucké záchrany opět v provozu.