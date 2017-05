Firmám chybí ajťáci, olomoucká univerzita proto zvažuje zřízení IT fakulty

„Taková úvaha opravdu existuje, byla panem rektorem vyřčena. Nicméně se bavíme o střednědobém až dlouhodobém horizontu,“ připouští po dotazu na novou IT fakultu prorektor Univerzity Palackého (UP) Petr Bilík.

Nyní má škola osm fakult, dle oborů se dělí na desítky kateder. Bilík ovšem zdůrazňuje, že vybudování deváté fakulty je jen jednou z možností. Další je větší využití několika kateder na Přírodovědecké a Pedagogické fakultě, které se už IT z různých úhlů pohledu věnují. Mohly by tak například v budoucnu přijmout víc studentů či spolu intenzivněji spolupracovat.

„Není to tedy tak, že by univerzita tyto obory neměla zajištěné. Spíše nám jde o to, aby vhodně reagovala na poptávku na trhu práce,“ říká Bilík.

Pro kterou variantu se UP rozhodne, není v tuto chvíli jasné. Otázkou také je, zda všechno nezmění letos na podzim volby rektora. Ten současný Jaroslav Miller kandidovat bude. Pokud by funkci neobhájil, může nový šéf univerzity ideu o IT fakultě smést ze stolu.

Nová fakulta by se kromě IT věnovala i designu či grafice

Současné vedení univerzity však při modernizaci studijních plánů s větším důrazem na IT počítá. První změny by Bilík chtěl mít připravené nejpozději do jednoho roku.

„Poté bychom si řekli, jestli má smysl dávat dohromady větší komplex, nebo zda stačí jednodušší řešení ve stávající struktuře univerzity.“

Zrození IT fakulty tak podle Bilíka vyloučené není. Vyzdvihuje, že nejde čistě jen o IT, ale také třeba o design či grafiku.

„To jsou věci, které se u nás už učí. Chceme s katedrami řešit, jak reagovat na nejnovější trendy. Provázání IT oborů s těmi dalšími, například i s geoinformatikou či medicínou, by Olomouci velmi slušelo. Máme tady spoustu disciplín, které IT potřebují.“

Velká část produkce olomouckých vývojářů míří do zahraničí

K podobným úvahám prorektora vedou i výsledky velkého univerzitního výzkumu. Desetičlenný tým přes rok sestavoval detailní přehled zástupců kulturního a kreativního průmyslu v Olomouci a okolí.

„Jde o odvětví opírající se o lidskou kreativitu, dovednost a talent. Patří sem například výtvarné umění, literatura, památky, muzea, design, architektura anebo média včetně filmu a videa. Země Evropské unie se snaží zmapovat, kolik lidí působí v těchto rychle se rozvíjejících odvětvích, jaké mají možnosti a ekonomický potenciál,“ vysvětluje vedoucí týmu Radek Palaščák.

Ukázalo se, že kreativní a kulturní průmysl je tady velice silný. Pracuje v něm pět tisíc lidí, více než 1 200 subjektů vytváří obrat dosahující téměř k pěti miliardám korun. A chybí jim IT experti.

„Zjistili jsme, že velmi silným odvětvím je vývoj softwaru. Olomoučtí vývojáři velkou část své produkce dokážou uplatnit na zahraničních trzích jak v EU, tak v USA anebo v Číně či v Rusku. Současně ale z naší analýzy vyplývá, že právě tento segment velmi silně postrádá ve městě kvalifikované zaměstnance, včetně absolventů,“ doplňuje Palaščák.

Fakt, že počítačoví odborníci jsou stále nedostatkovým zbožím, potvrzuje analytik Úřadu práce v Olomouci Jaroslav Mikšaník.

„Poptávka je pořád vysoká a půjde stále nahoru,“ popisuje Mikšaník. Expert na informační technologie je podle něj v evidenci úřadu práce skutečnou vzácností.

„Spíše máme zkušenost, že studenti IT oborů už při škole pracují na dohodu u nějakého zaměstnavatele a pak k němu po ukončení studia hned nastoupí,“ dodává Mikšaník.