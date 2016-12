Policii se s informacemi k přepadení a pořezání Kvitové ozvaly desítky lidí

„Pátrání stále probíhá. V současné době vyhodnocujeme poznatky od občanů, kterých jsme dostali několik desítek,“ řekl mluvčí prostějovské policie František Kořínek.

Zda má policie už nějakého konkrétního podezřelého nekomentoval. „Víc informací v tuto chvíli zatím sdělovat nebudeme,“ řekl pouze mluvčí.

Dvojnásobnou wimbledonskou vítězku Petru Kvitovou přepadl v jejím bytě v Prostějově na začátku ulice Jezdecké neznámý pachatel minulé úterý krátce před půl devátou dopoledne. Tenistku pořezal na levé ruce a ukradl jí peníze.

Zahraniční média uvádějí verzi, že muž Kvitovou poznal a došlo k souboji v koupelně, lupič jí držel nůž u krku a tenistka se patrně bránila a utrpěla řezné rány na čtyřech prstech. Sportovkyně ještě týž den podstoupila operaci ruky ve specializované nemocnici ve Vysokém nad Jizerou, a pokud vše půjde dobře, na kurty se vrátí za půl roku (více čtěte zde).

Zda lupič tušil, na koho útočí, zatím není jasné

Policie vzápětí zveřejnila podobiznu pachatele a požádala všechny svědky, kteří se 20. prosince kolem půl deváté dopoledne pohybovali v okolí ulice Jezdecké v Prostějově a něčeho podezřelého si všimli, aby se přihlásili (psali jsme zde).

Dům, kde tenistka bydlí, leží v poměrně frekventované oblasti kousek od centra, hned vedle je obchodní centrum, sídliště a výpadovka k průmyslové zóně. Zda tušil, na koho útočí, zatím není jasné. Na zvoncích domu, kde dvojnásobná vítězka Wimbledonu bydlí, její jméno nefiguruje.

Policie hledá muže ve věku do 35 let, vysokého 180 centimetrů, světlé pleti, který má hnědé oči, krátké hnědé vlasy a normální postavu. Na sobě měl okrovou bundu, přibližně o jednu konfekční velikost větší, než byla jeho postava, volnější modré rifle, na nohou měl šedé sportovní zavazovací boty se třemi bílými pruhy na bocích. Nešlo však o značku Adidas. Na hlavě měl béžovou čepici s krátkým kšiltem, takzvanou bekovku.

„Žádáme občany, kteří by mohli k osobě odpovídající popisu podat jakoukoli informaci, aby se obrátili na bezplatnou linku 158,“ vyzval mluvčí policie Kořínek.

Den předtím obral falešný technik o peníze seniorku

Jedna z vyšetřovacích verzí mluví o tom, že lupič se do bytu tenistky dostal poté, co se představil jako revizní technik kotlů. Den před přepadením se podobný případ stal nedaleko na sídlišti Šárka. Kolem čtvrté odpoledne se podvodník vetřel do bytu sedmaosmdesátileté ženy.

Tvrdil, že jde kontrolovat dokumenty od elektřiny. Snažil se důchodkyni poplést, tak ho sice z bytu vyhodila, ale nakonec stejně zjistila, že jí vzal deset euro.

„K mechanismu, jak se pachatel dostal do bytu tenistky, se v současné době vyjadřovat nebudeme,“ sdělil však mluvčí prostějovské policie na dotaz, zda spolu oba případy mohou nějak souviset.