Olomouc mekkou světové vědy. Vyhlíží nobelisty i prezidenty

Summit, který bude současně asi nejprestižnější akcí, jaká se v novodobé historii ve městě konala, pořádá stejnojmenná vlivná britská společnost.

Ta vydává týdeník, jenž se už téměř padesát let věnuje zejména vysokoškolskému vzdělávání.

Times Higher Education také každoročně sestavuje celosvětově uznávané žebříčky nejlepších univerzit. Mimochodem, příští verzi respektovaného hodnocení zveřejní na jaře právě v Olomouci.

Seznam přednášejících bude jasný nejpozději v říjnu

Informaci, že příští summit bude hostit Univerzita Palackého (UP), již společnost potvrdila na svých oficiálních internetových stránkách.

„Obvykle se tyto summity konají ve městech jako Londýn, Sydney či Johannesburg. Skutečnost, že se summit bude od 24. do 26. dubna 2018 konat v Olomouci, je pro vědu, výzkum a terciární vzdělávání v širší střední Evropě, České republice a v krajském městě totéž, jako bychom vyhráli pořadatelství olympijských her. Summit bude mít pro Českou republiku, Olomouc a Univerzitu Palackého globální PR efekt,“ prohlásil v reakci na udělení hostitelství rektor UP Jaroslav Miller na svém Facebooku.

Jedním z hlavních lákadel summitu jsou vždy přednášky světových osobností. O tom, kdo konkrétně do Olomouce přijede, se bude v příštích týdnech intenzivně vyjednávat. Prozatím jsou tak známá spíše první tuzemská jména.

Vedle rektora Millera vystoupí například jeden z nejcitovanějších vědců světa – olomoucký chemik Pavel Hobza – či respektovaný teolog a kněz Tomáš Halík, první český nositel proslulé Templetonovy ceny.

Rektor: „Těšíme se, ale bude to hektické“

Další zvučná světová jména však budou brzy následovat. Miller zatím možné kandidáty nezveřejnil.

„V jednání jsou prezidenti, nositelé Nobelových cen, evropští politici, rektoři univerzit i mezinárodně uznávaní vědci. Do dvou měsíců by mělo být jasněji,“ naznačil pouze. Summit současně označil za jednoznačnou prioritu univerzity pro příští rok: „Těšíme se, ale bude to hektické.“

Miller má za to, že kromě prestiže a zviditelnění může akce českým výzkumným institucím pomoci najít nová partnerství.

S tím souhlasí i Radek Zbořil, špičkový vědec a ředitel úspěšného olomouckého Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM). Mimochodem, právě i celosvětově významné objevy a projekty RCPTM dost možná pomohly nasměrovat výjimečnou vědeckou akci do Olomouce.

„V posledních letech se zdejší vědci mají čím chlubit. Nezřídka dosahují výsledků velmi významných i ve světovém měřítku. Svědčí o tom řada publikací v těch nejlepších mezinárodních časopisech včetně prestižní skupiny Nature family, udělení mnoha evropských i amerických patentů, licencované technologie nebo získání prestižního grantu Evropské výzkumné rady,“ vypočítává Zbořil.

Mimořádná akce, podobná tady ještě nebyla, říká primátor

Také Zbořil vidí summit jako příležitost pro navázání dalších v dnešní době nepostradatelných vazeb s odborníky a osobnostmi z jiných zemí.

„Kvalitní věda se dnes bez spolupráce se zahraničím neobejde a mezinárodní konference jsou místem, kde se často takové kontakty navazují,“ podotýká Zbořil.

Jen v RCPTM pochází zhruba každý čtvrtý vědec ze zahraničí, řada z nich navíc už na UP i učí.

„Troufám si tvrdit, že tento trend se v blízké budoucnosti projeví také na dalších ústavech a fakultách UP. Právě vyšší míra internacionalizace, nové studijní programy v anglickém jazyce a větší podíl zahraničních studentů mohou univerzitu posunout o další místa nahoru v mezinárodním hodnocení THE,“ upozorňuje Zbořil.

Olomoucký primátor Antonín Staněk v summitu vidí přínos pro celé město. „A to z toho důvodu, že – i při spojení s univerzitou – cílíme také na kongresovou turistiku,“ vysvětluje Staněk. ̈

Město se tak díky summitu dostane do povědomí řady vlivných lidí. „Věřím, že je Olomouc zaujme, a tak si řeknou, že se sem někdy vrátí. To bude dlouhodobý přínos této mimořádné akce. Nic podobného tady ještě nikdy nebylo,“ srovnává primátor.