Za pokousání tříletého dítěte vlkem zoo vinu nenese, konstatovala policie

„Vyšetřování ukázalo, že zahrada za pokousání dívky nemůže. Prověřování události nicméně pokračuje nadále pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Trestní sazba je v tomto případě až jeden rok vězení,“ shrnul policejní mluvčí Petr Piňos.

Odmítl však sdělit, jestli se nyní vyšetřovatelé zabývají tím, zda trestní odpovědnost nesou dospělí, kteří dítě doprovázeli.

„Zatím nebyla obviněna žádná konkrétní osoba,“ uvedl pouze Piňos.

Vlk dívku zranil 16. července kolem čtrnácté hodiny, přivolaná záchranná služba jí poté ošetřila otevřenou ránu a následně ji převezla na oddělení urgentního příjmu olomoucké fakultní nemocnice (psali jsme zde).

Zranění bylo výsledkem nedodržení pokynů a náhody

Zoologická zahrada od počátku odmítala, že by byl výběh nedostatečně zabezpečený. Uvedla, že dítě, které zde bylo na návštěvě s rodinou, nedodrželo bezpečný odstup od oplocení, na který na místě návštěvníky upozorňují cedule.

„Stalo se to u výběhu vlků Hudsonových, kde jsou nyní mláďata. Je obehnán oplocením, od kterého mají návštěvníci dodržovat odstup, a z vnitřní strany jsou ještě navíc zhruba půl metru od oplocení ohradníky,“ popsala už dříve zabezpečení místa mluvčí zoo Karla Břečková.

Na jednom místě byla podle ní lehce pokleslá půda, takže se zvíře dostalo pod ohradník a dosáhlo tak až k pletivu.

„O to bylo zřejmě dítě opřené nebo stálo velmi těsně u něj. Nešlo přímo o pokousání ale o roztržení kůže. Každopádně kdyby stálo aspoň dvacet centimetrů od oplocení, nemohlo by se to stát, přičemž návštěvníci do tohoto prostoru vůbec nemají z cesty vstupovat,“ dodala Břečková.

Zoo: Už nyní si lidé stěžují na příliš mnoho bariér a odstup

Zoo podle ní po incidentu na místě přidala další ohradník a plánuje také vysadit keře, které by měly odrazovat návštěvníky od vstupu do zakázaného prostoru.

„O moc víc toho udělat nejde. Můžeme samozřejmě výběh obehnat dalším plotem, protože jen zábradlí nestačí, neboť lidé přes něj přelézají. Jenže už nyní si někteří návštěvníci stěžují, že je naše zoo zastaralá, protože má příliš mnoho bariér a lidé musí být příliš daleko od zvířat,“ doplnila mluvčí.

Právě kvůli možnosti přiblížit návštěvníky zvířatům zahrada už několik let postupně buduje safari. Shodou okolností nyní staví třetí část, ve které pojedou lidé v turistických vláčcích mimo jiné právě mezi vlky Hudsonovými (více čtěte zde).

Bezpečnost mají zajistit stahovací drátěné rolety, kterými provozovatel vagony vybavil už loni. Cílem je ochrana obou stran – zvířat před krmením neukázněnými turisty a návštěvníků před případnými napadeními zvířaty.

„Současný trend u nás i ve světě, o který se snažíme také my, je umožnit návštěvníkům zoo co nejlepší výhled na zvířata a co nejbližší kontakt, pokud možno s minimem bariér nebo úplně bez nich. Jenže blízkost zvířatům je podmíněná dodržováním bezpečnostních pravidel návštěvníky, což se bohužel často neděje,“ konstatovala Břečková.