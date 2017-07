V olomoucké zoo pokousal vlk tříletou holčičku, policie hledá svědky

Podle informací, které policie ve středu zveřejnila, vlk dívku zranil 16. července kolem čtrnácté hodiny.

„Zvíře se nacházelo za oplocením ve svém výběhu. Policisté se událostí zabývají a veškeré okolnosti a souvislosti zjišťují,“ uvedla olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

Dítě na místě ošetřila přivolaná záchranná služba. „Dívka byla pokousána do kolene vlkem, který se protáhl pod elektrickým ohradníkem a způsobil jí otevřenou ránu. Po prvotním ošetření posádka dívku převezla na oddělení urgentního příjmu olomoucké fakultní nemocnice, také jí pro zklidnění stresové situace předala plyšovou hračku Kryštůfka,“ popsal mluvčí Zdeněk Hošák.

Podle mluvčí zoo Karly Břečkové dívka, která byla v zoo s rodinou, nedodržela bezpečný odstup od oplocení výběhu, na který na místě návštěvníky upozorňují cedule.

„Stalo se to u výběhu vlků Hudsonových, kde jsou nyní mláďata. Je obehnán oplocením, od kterého mají návštěvníci dodržovat odstup, a z vnitřní strany jsou ještě navíc zhruba půl metru od oplocení ohradníky,“ popsala zabezpečení místa.

„Na jednom místě byla lehce pokleslá půda, takže se zvíře dostalo pod ohradník a dosáhlo tak až k pletivu, o které bylo zřejmě dítě opřené nebo stálo velmi těsně u něj. Nešlo přímo o pokousání ale o roztržení kůže. Každopádně kdyby stálo aspoň dvacet centimetrů od oplocení, nemohlo by se to stát, přičemž návštěvníci do tohoto prostoru vůbec nemají z cesty vstupovat,“ dodala Břečková s tím, že zoo po incidentu na místě přidala další ohradník.

Policie nyní žádá o pomoc při vyšetřování veřejnost. „Především pak svědky, kteří událost viděli a mohli by svými informacemi přispět k jejímu řádnému objasnění,“ uvedla Urbánková.

Lidé se mohou na policisty obrátit buď osobně na služebně na Zámeckém náměstí ve Velké Bystřice nebo na telefonu 974 766 761, případně prostřednictvím bezplatné linky 158.