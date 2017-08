Boj o vodu. Obce obnovují rybníky a budují nádrže

11:58 , aktualizováno 11:58

Zadržet v krajině stále silněji sužované suchem co nejvíc vody. Jedna z priorit, která vedle úřadů, správců lesů a vod doléhá mnohem naléhavěji než kdykoliv dřív i na obce. Ty se často nad již vysychajícími potoky pouštějí do opravdové války o vodu - obnovují rybníky a investují do nádrží.