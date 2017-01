VIDEO: Vodohospodáři hlídají řeky, někde už hladiny zcela zamrzly

Vodohospodáři zatím situaci na většině míst jen pečlivě hlídají, výjimkou bylo víkendové nahromadění ker na řece Bělé v České Vsi na Jesenicku, kde kvůli nim průtok pod mostem uvolňoval bagr. Místní hasiči nyní úsek pravidelně kontrolují, protože kry se nahromadily mezi dvěma jezy v úseku zhruba 750 metrů.

„Uvidíme, co bude dál. Pokud by se situace měla nějak dramaticky zhoršit, není vyloučeno ani rozbití jezu, aby se objem ker dál nezvyšoval, ale to je až úplně krajní možnost,“ sdělil starosta České Vsi Petr Mudra.

Vodohospodáři předpokládají vznik ledových ker na tocích pouze v případě rychlejšího tání. „Zatím nenastala situace, kdy bychom museli kry odstraňovat například pod mosty nebo na dalších místech, kde by se mohly hromadit,“ řekla mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Na některých místech je technika raději v pohotovosti

Podobné je to i na řece Moravě a jejích přítocích. „V současnosti monitorujeme situaci tvorby ledových jevů nejen na tocích a vodních nádržích ale také na vodních dílech. Led postupně přibývá, přesto aktuálně není nutné nikde zasahovat s pomocí mechanizace,“ uvedl mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Pohyblivé jezy podle něj udržuje Povodí Moravy ve funkčním stavu, i když kovové součásti zamrzají.

„Například na jezu v Hranicích na Moravě byla v úterý v části nad jezem naměřena tloušťka ledu 20 centimetrů. Pro tyto případy je mechanizace pro lámání a odklízení ledů v pohotovosti i během víkendů. Žádný mimořádný zásah ale v současnosti neplánujeme,“ řekl Chmelař.

Rybáři musí hlídat kvalitu vody na zamrzlých rybnících

Plno práce mají rybáři, kteří na řadě rybníků musí prořezávat otvory. „Na rybnících, kde je zajištěn dostatečný přítok a odtok vody není třeba led rozbíjet, protože se voda čistí. Tam, kde je s přítokem vody nyní problém, budeme příští týden sekat,“ uvedl předseda místní organizace Českého rybářského svazu Přerov Alexander Majer.

Vyvrací přitom obecně vžitý omyl, že se led seká kvůli nedostatku kyslíku ve vodě.

„Seká se kvůli tomu, že pokud není dostatečná cirkulace vody, potom se ve vodě hromadí nežádoucí plyny jako je sirovodík nebo metan, které se uvolňují při rozkladu organických látek na dně rybníků. Led je nepustí do vzduchu,“ vysvětlil Majer.

Rybáři místo sekání mají také další řešení podobného stavu, které je však náročnější. „Máme stroj, kterým se dá čerpat teplejší voda ze dna na hladinu a tak je možné docílit toho, že led se podaří na větší ploše rozpustit a plyny mohou uniknout,“ vysvětlil šéf rybářství Tovačov Jiří Zahradníček.