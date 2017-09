Kandidátku ANO vedou do voleb lidé z Agrofertu. Střet zájmů odmítají

Lídrem kandidátky pro Olomoucký kraj je nyní hejtman, poslanec a krajský předseda hnutí Ladislav Okleštěk, ještě nedávno však ANO jako s jedničkou počítalo s prvním místopředsedou ANO, prostějovským poslancem Jaroslavem Faltýnkem. Ten patří mezi exmanažery Agrofertu, koncem června se ale přesunul na Vysočinu, kde nahradil lídra a ministra financí Ivana Pilného (psali jsme zde).

Druhé místo, které s ohledem na předvolební průzkumy může být takřka jistou vstupenkou do Sněmovny, náleží Petru Vránovi, obchodnímu manažerovi v přerovské chemičce Precheza, která patří do koncernu. A třetí – z pohledu šancí na zvolení stále ještě velmi nadějné – místo drží náměstek ministra dopravy Milan Feranec, bývalý manažer Agrofertu.

Na jedenáctém místě je pak doplňuje Hana Mazochová, která také dříve působila v několika firmách holdingu. Její šance na zvolení jsou ale minimální, na mandát by dosáhla jedině s výraznou pomocí kroužků od voličů.

Byť to kandidáti i krajský šéf ANO odmítají, experti míní, že velké množství kandidátů spojených s jednou firmou znamená rizika. Přesvědčen je o tom například analytik protikorupční organizace Transparency International Milan Eibl. Varuje, že koncentrace potenciálních poslanců spojených s jakoukoliv firmou či holdingem výrazně zvyšuje riziko střetu zájmů.

„Leitmotivem Babišova hnutí je kult osobnosti. Navíc je umocněný bezprostřední provázaností hnutí s byznysem Agrofertu, což zaručuje Andreji Babišovi větší masu ‚poslušných straníků‘,“ rozebírá analytik v návaznosti na podobu kandidátky ANO v kraji.

Angažmá v Agrofertu nám nepomáhá, říkají kandidáti

Eibl má za to, že se Babiš logicky obklopuje lidmi, jimž může věřit, nebo nad kterými má moc.

„Tím se od ostatních politických lídrů příliš neliší. Průsečíkem těchto podmínek jsou pro něj lidé z Agrofertu, kteří se v minulosti osvědčili. Proto je zřejmé, že působení v Agrofertu může představovat významný faktor při sestavování kandidátek hnutí ANO,“ podotýká Eibl.

V Olomouckém kraji se projevilo nejvýrazněji. Jak ukázala analýza Hospodářských novin, v žádném ze čtrnácti regionů není na kandidátkách ANO tolik lidí s přímými či nepřímými vazbami na Agrofert.

Oba kandidáti i lídr odmítají, že by při sestavování kandidátky vazby na Agrofert pomáhaly k lepšímu umístění.

„Kandidátka byla standardně zvolena sněmem, moje angažmá v Precheze bych za tím nehledal. Jsem tam obchodník, jeden z řadových zaměstnanců. Nejsem ve vrcholném managementu,“ řekl Vrána.

Žádné riziko střetu zájmů tu není, zní od mužů z čela kandidátky

Feranec zdůrazňuje, že z Agrofertu odešel v roce 2012. To, že se v čele kandidátky potkal s Vránou a donedávna i s Faltýnkem, označuje spíše za shodu náhod.

„Všichni jsme byli od začátku u budování hnutí. Je to možná rarita, jinde to takto není. Ale já jsem oblastním předsedou v Olomouci, pan Vrána v Přerově a pan Faltýnek je prvním místopředsedou,“ vypočítává Feranec.

Ani jeden z trojice kandidátů nesouhlasí, že angažmá lidí s vazbami na holding zvyšuje riziko střetu zájmů.

„Kdybych toto riziko vnímal, nepostavil bych se do čela takové kandidátky,“ prohlásil Okleštěk.

Feranec argumentuje svými současnými funkcemi, vedle pozice náměstka ministra dopravy je i předsedou dozorčí rady Českých drah a místopředsedou správní rady SŽDC.

„Mohl jsem být tisíckrát v konfliktu zájmů, nemám s Agrofertem už nic společného. Když to nevadí ve funkcích, ve kterých jsem teď, proč by to mělo vadit u poslance,“ reagoval na otázky.

Hnutí odkrylo karty, hodnotí politolog

Politolog Univerzity Palackého Jakub Lysek připomíná, že u jiných stran není běžné, aby přední místa kandidátky obsadili lidé spjatí s nějakou firmou. ANO podle něj odkrylo karty, nespoléhá se tolik jako v minulých volbách na osobnosti.

„Možná je to i čistší řešení. Všichni tak víme, že ANO je strana jednoho lídra, stále úzce spjatá s jednou významnou firmou,“ hodnotí a míní, že straníci bez vazeb na Agrofert jsou v hnutí znevýhodnění. A i on v tom vidí rizika.

„Jsou upozaděny demokratické procesy, jež mohou oslabit klientelistické či korupční vazby, které jsou vždy přítomné v určité míře ve všech stranách. Demokratická soutěž, a tím i vyšší konkurence uvnitř strany by mohla mít pozitivní efekt na fungování strany do budoucna,“ dodává politolog.

Lídr Okleštěk kandidátku hájí: „Bylo by nesprávné, kdybychom lidi znevýhodňovali nebo diskriminovali podle toho, kdo kde a kdy pracoval.“

Vrána dodává, že nikdy u členů nezkoumal spojení s Agrofertem. „U pana Ferance je to historická záležitost, psalo se i o paní Mazochové, ale ta tam už není šest let,“ uzavírá.