Primátor Olomouce chce do poslanecké lavice, Tesařík kandidovat nebude

Informaci MF DNES o Staňkově kandidatuře potvrzuje krajský předseda ČSSD Jiří Zemánek.

„Za lídrem Romanem Váňou je pan poslanec Pavel Holík z okresu Prostějov a pan primátor je zatím na velice slušné třetí pozici. Myslíme si, že i o ten třetí mandát budeme hrát. Není to samozřejmě jisté, ale mohli bychom tři mandáty při solidním výsledku mít. Chtěli bychom je obhájit,“ přibližuje Zemánek. Sám je teď poslancem a současně náměstkem hejtmana.

Na kandidátce do Sněmovny se Zemánek také objeví. „Budu ji ale jistit ze zadních pozic,“ upřesňuje.

Nové poslance si lidé vyberou letos 20. a 21. října. Olomoucký primátor svou kandidaturu příliš komentovat nechce.

„Vzhledem k tomu, že kandidátka ještě musí projít vnitrostranickým hlasováním, nepovažuji ještě v tuto chvíli za aktuální se k tomu vyjadřovat,“ reaguje Staněk.

Jak by souběh funkcí vyřešil, zatím primátor neřekl

Sociální demokraté v Olomouckém kraji budou hlasovat v polovině května a jde o poslední krok. Návrh kandidátky už schválilo krajské vedení ČSSD a předsednictvo.

Bez jasné odpovědi Staněk nechává také otázku, zda by po případném zvolení poslancem zůstal ve vedení města. To se bude volit příští rok na podzim, obě funkce by se mu tak překrývaly zhruba rok.

„V tuto chvíli je to jen prostor pro spekulace a já se do nich nechci pouštět,“ odvětil Staněk s tím, že o kandidaturu neusiloval.

„Je to rozhodnutí stranických orgánů a já ho akceptuji a respektuji,“ dodává.

Pokud by po sněmovních volbách zastával obě funkce, nešlo by v regionu o ojedinělý případ. Kromě Zemánka sedí na dvou židlích i hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk z hnutí ANO, který je současně také poslanec.

Podobně to pak měl před lety zařízené také Martin Tesařík z ČSSD, který vedl kraj a současně mu patřilo křeslo v senátu. Své místo v něm míval i jeho spolustraník Jiří Lajtoch, když byl primátorem Přerova.

Tesařík boj o Sněmovnu odmítl, chce pracovat ve straně

Kromě Antonína Staňka, známého díky postu primátora, má ČSSD v Olomouckém kraji ještě jedno známé jméno, o němž se v souvislosti s podzimními volbami spekulovalo. Politický matador Martin Tesařík ale nakonec o místo ve Sněmovně usilovat nebude.

V minulosti byl senátorem, poslancem, hejtmanem i primátorem. V posledních senátních volbách loni v říjnu se však při obhajobě mandátu nedostal ani do druhého kola (psali jsme zde). Na návrat do veřejných funkcí to zatím nevypadá, byť jej na kandidátku olomoucká buňka oranžových skutečně navrhla.

„Do parlamentních voleb jsem se rozhodl již nepostoupit. Po dvaceti letech v politice je pro mě příjemným zjištěním, že mám mladší kolegy, kteří mě mohou nahradit,“ uvedl dvaašedesátiletý Tesařík.

Úplně se ovšem z politiky nestáhl. Před časem usiloval o místo v předsednictvu ČSSD, v nejužším vedení, které mimo jiné schvaluje návrhy kandidátek. A křeslo získal. Ovšem na otázku, jestli jsou pro něj i další volby již uzavřenou záležitostí, dal bývalý senátor nejednoznačnou odpověď:

„Člověk nemá nikdy říkat nikdy. Nicméně v tomto okamžiku jsem se rozhodl jít touto cestou - to znamená pracovat dovnitř strany.“

Šanci na poslaneckou lavici má i náměstek za TOP 09

Z nejužšího vedení Olomouce se bude na podzim snažit získat hlasy kromě Staňka i jeho náměstek Aleš Jakubec. Jako lídr povede TOP 09, sladění své nynější funkce a poslaneckého mandátu se nijak nebrání.

„Pokud bych se stal řadovým poslancem - ale jsou to pouze hypotetické úvahy - tak by to podle mých informací šlo skloubit. Mám tady rozdělanou řadu věcí, jako je Strategický plán či Plán udržitelné městské mobility. Určitě bych se musel vzdát některých aktivit, eventuálně je předat kolegům v radě. Ale je to samozřejmě ještě hodně daleko,“ přemítá.

Další ze Staňkových náměstků Ladislav Šnevajs z KDU-ČSL nad ničím takovým přemýšlet nemusí. Od minulé soboty je známé obsazení prvních pěti míst kandidátky, kterou lidovci dávají dohromady se Starosty. A Šnevajs v této pětici není. Možnost, že by se ucházel o přízeň voličů, je ale stále ve hře. Byť platí, že čím dále od čela kandidátní listiny, tím jsou šance na zvolení nižší.

„Nemám ambici kandidovat na předních místech a dostat se do Sněmovny. Věnuji se komunální politice. Mám představu, že bych mohl být třeba na posledním místě kandidátky,“ říká Šnevajs. Rozhodnuto podle něj bude zhruba za dva měsíce.