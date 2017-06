Babiš chce kroužkovaného Brázdila ve volbách navzdory části krajského ANO

Části nejvyšších krajských straníků vadila jí představa, že Brázdil - podobně jako už dvakrát v minulosti – získá vysoký počet „kroužků“ a rozbije tak pečlivě sestavené čelo kandidátky. Nakonec ale není vyloučené, že poslanecký mandát přece jen bude obhajovat. Jeho šance výrazně stouply poté, co se v úterý k jeho odstranění z kandidátky poprvé vyjádřil šéf ANO Andrej Babiš.

„Myslím si, že pan Brázdil na kandidátku patří,“ odpověděl v SMS na dotaz MF DNES po zasedání celostátního předsednictva.

„O kandidátkách se v hnutí diskutuje, jasno bude do konce června,“ dodal předseda strany.

Brázdil tak má podporu obou klíčových postav ANO, už dříve se na jeho stranu přiklonil první místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek. O definitivní podobě kandidátky sice bude během příštích týdnů ještě jednat celostátní výbor hnutí, je však krajně nepravděpodobné, že by rozhodl jinak, než si přejí právě Babiš s Faltýnkem.

Navíc šéf hnutí může Brázdila vrátit do hry i sám, jelikož si vyhradil pravomoc jednostranně zasahovat do kandidátek na všech úrovních.

Ve dvou volbách přeskočil lídra z desátého a patnáctého místa

Brázdil se zatím k případnému návratu na volební „soupisku“ vyjadřuje opatrně.

„Kdyby to takto dopadlo, nebylo by to špatné. Ale je to jen kdyby. Pořád žiji v nejistotě. Pokud to není definitivní, je to všechno na vodě,“ řekl.

Letecký záchranář dosud patřil k nejúspěšnějším kandidátům ANO, co se týká sbírání preferenčních hlasů voličů. V prvních sněmovních volbách, kterých se Babišovo hnutí v roce 2013 zúčastnilo, ho „kroužkování“ vyneslo rovnou mezi poslance, z 10. místa přeskočil i lídra. O rok později se dostal i do olomouckého zastupitelstva, když před jedničku kandidátky poskočil až z 15. pozice. Neuspěl jen v senátních volbách, kde loni prohrál ve druhém kole.

I proto se očekávalo, že Brázdil na kandidátce chybět nebude, nejčastěji se uvnitř hnutí hovořilo o tom, že mu bude patřit páté místo. K obhajobě by tak sice téměř jistě musel opět spoléhat na preferenční hlasy, současně by však v případě úspěchu vytlačil z volitelného místa některého z kandidátů nad sebou.

Tomu se část krajského předsednictva, které coby nejužší vedení ANO v kraji sestavovalo návrh kandidátky, rozhodla zabránit. Brázdil sice získal nominaci od své domovské olomoucké oblastní organizace, ovšem dál už se nedostal.

Byla to pojistka proti kroužkům, hodnotí politolog

„Nepřežil“ hlasování, jehož se zúčastnilo šest z osmi členů. Původně jich dorazilo sedm, krajský předseda ANO, hejtman a poslanec Ladislav Okleštěk však musel během jednání odjet na povodňový štáb kvůli rozvodněné Bečvě.

„Na předsednictvo jsem předložil návrh, kde byl pan Brázdil na 5. místě,“ řekl již dříve Okleštěk s tím, že hlasování o Brázdilovi už nestihl.

A tak došlo v krajské buňce ANO ke střetu. Tři členové byli pro, aby Brázdil o Sněmovnu opět zabojoval, tři proti. Brázdilovi údajně vytýkali zejména malou aktivitu směrem k ostatním okresům. Hlasování skončilo patem a o návrhu kandidátky - ovšem už bez Brázdilova jména - posléze hlasovali členové ANO na krajském sněmu a v tajné volbě ji schválili. Tentokrát i navzdory Faltýnkovi.

„Na tom jednání jsem řekl svůj názor. Myslím si, že by na kandidátce být měl,“ prohlásil posléze.

Brázdil později naznačil, že za jeho odstraněním může být obava vnitrostranických konkurentů, že je ve volbách přeskočí. Hlasování šestice členů předsednictva však bylo tajné, takže není jasné, kdo ho podpořil, a kdo naopak.

Podobný názor mají i politologové. „Za jeho stažením vidím spíše zákulisní motivy. Koneckonců současná kandidátka není obsazena výraznými osobnostmi a krajské vedení si patrně chtělo pojistit, aby voliči do kandidátky svými kroužky zasáhli co nejméně,“ ohodnotil politolog olomoucké Univerzity Palackého Jakub Lysek.