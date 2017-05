Za udušení dvouměsíčního syna soud potvrdil 16 let matce tří mrtvých dětí

Podle vrchního soudu není o vině ženy pochyb. „Verze prezentovaná obžalovanou, že tedy došlo k udušení nedbalostním jednáním při kojení, je vyvrácena,“ uvedl předseda senátu Milan Kaderka.

Poukázal na to, že poté, co devětadvacetiletá žena zjistila, že dítě nežije, odložila ho do postýlky a šla spát.

„Neodpovídá to běžnému standardu jednání matky. Adekvátní reakcí by bylo to, že se by se snažila přivolat pomoc,“ doplnil předseda senátu. Trest je podle něj spíše mírný, rozhodně ne nepřiměřený. Zahrnuje navíc i potrestání za zanedbání povinné výživy týkající se dalšího dítěte.

Tragédie se odehrála v říjnu 2014 v přerovské ubytovně. Podle rozsudku žena chlapci zakryla dýchací cesty v úmyslu jej usmrtit. Nezaměstnaná čtyřnásobná matka, jejíž zbývající jedno dítě žije u otce, však tvrdí, že chlapec zemřel ve chvíli, kdy usnula při kojení. Zanedbala tak prý jeho péči.

„Úmyslně jsem jeho smrt nezpůsobila. Prostě jsem upadla do tvrdého spánku, hlavičku měl u prsu a asi nemohl dýchat,“ řekla policistům. Vzbudila se prý ve chvíli, kdy bylo dítě již promodralé a oživit se jí ho už nepodařilo. Šla proto spát, aby prý nespáchala sebevraždu. Když se vzbudila, donesla mrtvé dítě na vrátnici. Záchranáři se je snažili ještě resuscitovat, ale už marně.

Soud napoprvé ženu osvobodil, klíčovou roli hráli znalci

Obhajoba před vrchním soudem tvrdila, že byla zkrácena práva ženy na obhajobu. Původně byla totiž stíhána za nedbalostní trestní čin se sazbou do tří let a její první výslechy byly použity po překvalifikování činu na vraždu, za kterou jí hrozilo 15 až 20 let nebo i výjimečný trest. Soud však upření práv odmítl.

Podle obhájce Ivo Šotka se také důkazní situace příliš nezměnila oproti prvotnímu rozsudku olomouckého krajského soudu, který ženu osvobodil s tím, že nebylo prokázáno, zda dítě zemřelo úmyslným jednáním, nedbalostí či šlo o nešťastnou náhodu.

„Na dítěti nebyly znatelné žádné stopy násilí a přesto je dovozován úmysl zločinu vraždy,“ uvedl Šotek.

Znalec před prvním verdiktem v kauze u soudu verzi se zalehnutím ve spánku připustil. Následně ale soud vyšší instance vyhověl odvolání žalobkyně a mimo jiné nařídil opětovné vyslechnutí znalců, jejichž slova hrála klíčovou roli.

Napodruhé experti poukázali na to, že by podle nich ženě při usnutí ochablo svalstvo, kojené dítě by jí vypadlo z náruče a pláčem spící matku probudilo. Mrtvý syn navíc neměl na těle otlaky, které jsou při zalehnutí typické, uvedli. Krajský soud následně vynesl šestnáctiletý trest (psali jsme zde).

Ženě zemřely už dříve další dvě malé děti

Žena před soudy nevypovídala, při čtvrtečním jednání vyjádřila lítost. „Lituji toho, co se stalo, že jsem usnula u kojení, toho lituji. Chtěla bych zprostit,“ uvedla.

Odsouzená podle odborníků jedná s chladným kalkulem, ve svých posudcích poukázali také na na to, že často lže, neměla cit ke svým dětem, s jejichž přítomností ve svém životě prý nepočítala.

Z posudků také vyplývá, že neprojevovala ze smrti dítěte emoce, neměla ani pocit viny, zajímalo ji jen to, jak dopadla pitva.

Ženě podobným způsobem zemřeli v minulosti už dva chlapci. První v roce 2009 na Slovensku, druhý v roce 2011 v Přerově. Kriminalisté se zabývali i těmito úmrtími, žádné provinění matky v těchto případech neprokázali.