Výstava láká na kamennou desku ze zbourané brány, která střežila Olomouc

6:51 , aktualizováno 6:51

Další, téměř dva metry široký a přes půl tuny těžký přírůstek přidalo olomoucké Vlastivědné muzeum do své sezonní expozice geologie, archeologie a lapidária nazvané Příběh kamene, která byla nyní opět otevřena a to až do konce září.