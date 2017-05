Moderní výstavy na Floře Olomouc? Klesla by návštěvnost, bojí se náměstek

Na letošní jarní etapu Flory dorazilo kolem 60 tisíc lidí. Část veřejnosti je ale s podobou proslulých květinových výstav nespokojená. Spolek Flora+ je vidí jako retro, jež je třeba posunout do 21. století. Vedení výstaviště to odmítá.

Podobný pohled má bývalý místopředseda představenstva Flory, náměstek primátora Aleš Jakubec, jenž má výstaviště na olomoucké radnici na starost. „To, co spolek navrhuje, je zásadní a radikální krok. V současné době bych ho nedoporučil,“ uvádí v rozhovoru.

Od roku 2013 kritizují členové Flora+ retro podobu květinových výstav na Floře. Jsou přesvědčeni, že je třeba atmosféru výstav posunout do 21. století. Souhlasíte?

Retro je věcí názoru, v současné době se často vrací. Obecně se mi květinové výstavy líbí.

Předseda spolku Daniel Bradáč mluví o tom, že místo stánků s buřty by na Floře mělo být moderní gastro orientované na zdravou výživu, sedací vaky, řízené pikniky, zóny s hudbou inspirovanou zvuky přírody. Dokážete si to tady představit?

Určitě si to představit umím. Je ale otázkou, na koho je Flora zaměřena. Když se podíváte na skladbu návštěvníků, jde spíše o lidi vyššího věku z vesnic. Podle mě očekávají Floru v podobě, v níž se teď dělá. Mám obavu, že kdyby šla cestou moderny, mohla by návštěvnost výrazně klesnout. Nedomnívám se, že by to přitáhlo mladé lidi, kteří k zahradnické kultuře příliš neinklinují.

Takže Flora bude čekat, až tito lidé kvůli stále vyššímu věku přestanou jezdit? Teprve pak začne hledat koncepci pro mladší?

Domnívám se, že koncepce pro mladší ročníky je na jiných výstavách. Tím nechci říct, že by květinové výstavy měly zaniknout. Je o ně pořád velký zájem. To, co spolek navrhuje, je radikální krok. V současné době bych ho nedoporučil.

Ředitel výstaviště Jiří Uhlíř s návrhy spolku nesouhlasí. Argumentuje, že květinové výstavy dělá Flora především dle vlastních představ, ve spolupráci s partnery a podle vlastních finančních možností. Nezasloužila by si tedy Flora víc peněz?

A kdo si nezaslouží více peněz? Město má kolem sebe celou řadu vztažených rukou, které by chtěly finance. Pokud jde o květinové výstavy, nedotujeme je. Z různých grantových prostředků přispíváme na některé menší výstavy.

Takže chybí politická vůle k tomu říci, částečně přispějeme i na květinové výstavy, ale chceme například v části parku i nějaký modernější prvek?

Město souhlasí s tím, jak Flora nyní funguje. Pokud ji výstaviště zvládne pokrýt ze svého rozpočtu, není důvod zatěžovat rozpočet Olomouce. Můžeme soustředit peníze na jiné aktivity. Byť si z mého úhlu pohledu – a teď mluvím jako návštěvník – umím představit, že by některé dílčí věci na Floře vypadaly jinak.

Které?

Často je napadáno, že je Flora kýčovitá. I když kýčovitá byla nedávno i velká kraslice na Horním náměstí. Ovšem u návštěvníků vzbudila pozitivní reakce. Je to vždy úhel pohledu daného člověka. Mám třeba výtky k některým stánkům. Ale když přijedou mí rodiče či rodiče mé ženy, jsou nadšeni. A to nejen z květinové výzdoby. Očekávají, že Flora bude vypadat právě takto. Jsou nadšeni z nabídky zahradnického materiálu, ale jsou i rádi, že si mohou dát klobásu a možná koupit ponožky.

Ani v minulosti kritizované stánky se zbožím, jež nesouvisí s květinami či zahrádkařením, Flora omezit neplánuje. Jde o textil či kuchyňské potřeby. Výstaviště argumentuje, že počítá s penězi za pronájem. Není to ale známka toho, že by se koncepce měla změnit? Udržujeme květinové výstavy za cenu toho, že jsou na nich prvky, jež k zahradničení nepatří.

Dřív jsem byl velký odpůrce těchto stánků. Ale nyní jsem byl na Floře s dcerkou na nafukovací skluzavce. A protože poprchávalo, měla mokré ponožky. Byl jsem strašně rád, když jsem našel stánek, kde jsem jí mohl koupit druhé.

Ale bavíme se přece v širším rámci o koncepci výstav a případném odstranění těchto stánků.

Byl by to další zásah do rozpočtu města. A město se jako správný hospodář musí snažit dělat tyto věci co možná nejlevněji...

Cena přece nemůže být jediné kritérium.

Pokud by přišla politická vůle a my v zastupitelstvu schválili, že Flora má vypadat jinak a máme do ní dát například deset milionů, dokážu si její proměnu představit.

Ale tuto vůli osobně nemáte a nevidíte ji ani ve vedení města?

Nemám. Vnímám tady pozitivní náboj, věci se vyvíjí. I hnutí Flora+ hodnotím pozitivně. Představenstvu či panu řediteli může trochu otevírat oči a ukazovat, že by se mohlo jít jinou cestou. Nejsem však zastáncem revoluce, ale spíše evoluce.

Ovšem evoluce je postupný vývoj a Flora+ kritizuje, že se od 90. let nic nezměnilo.

Diskutuje se o tom. Než jsem se stal náměstkem, byl jsem členem představenstva Flory. Mockrát jsme se bavili, jestli se nevydat jinou cestou. Ale zásadní argument vždy byl, že naši návštěvníci očekávají právě současnou podobu výstav.

Nestálo by ale za zkoušku část parku zařídit ve stylu 21. století pro mladší ročníky, a otevřít tak Floru postupně širšímu spektru návštěvníků?

To je samozřejmě k zamyšlení. Stejně se chci sejít s ředitelem a předsedou představenstva a řešit s nimi některé návrhy a podněty, které mám od občanů.