V krajském ANO je strach, tvrdí Košta. Dál čelí nařčením z alkoholismu

Na pondělní tiskové konferenci hejtman při své obhajobě emotivně mluvil i o „zdroji“, který na něj prý celé měsíce Babišovi donášel. Odtajnit ho ovšem odmítl s tím, že se nesníží na stejnou úroveň.

„Toto neudělám, já takhle nefunguju, nedonáším, nedělal jsem to a dělat to nebudu. A to i za cenu vlastního prospěchu,“ vysvětloval Košta před novináři.

Ovšem už večer v pořadu České televize Události, komentáře v přímém přenosu ukázal na poslance a krajského předsedu ANO Ladislava Oklešťka. Tedy politika, jenž podle kuloárních informací s největší pravděpodobností Koštu v čele kraje také nahradí.

K rezignaci krajská buňka ANO Koštu vyzvala v neděli v noci. V dokumentu, pod nímž byl podepsaný Okleštěk, krok zdůvodnila mimo jiné tím, že „u něj nad smyslem pro povinnosti převládla nekoncepčnost, chaotičnost a neschopnost práce v týmu“.

Okleštěk od začátku stínoval roli hejtmana, tvrdí Košta

Hejtmana následně ostře zkritizoval i šéf ANO Babiš. Košta však obratem vzkázal, že neodstoupí. Odmítl, že by manažersky jakkoli pochybil.

„Od počátku, kdy jsem nastoupil na post hejtmana, a potvrdili by vám to lidé z kraje, rady i ze zastupitelstva, pan poslanec v podstatě stínoval roli hejtmana. Zachytil jsem i indicie, že jsem měl dotáhnout hnutí svou pověstí v kraji, protože tady působím 35 let jako lékař, k vítězným volbám. A následně bylo již dopředu plánováno, že budu vyměněn,“ prohlásil Košta v televizním přenosu směrem k Oklešťkovi.

Za výzvou k odstoupení totiž hejtman vidí právě mocenské hry uvnitř ANO a ambice krajského šéfa hnutí.

„Když půl roku opakujete stále stejnou verzi, tak se opakovaná lež stane pravdou,“ doplnil.

Nesmysl, brání se poslanec. Opět zmínil problém s alkoholem

Okleštěk Koštovo vyjádření odmítl. „Překvapilo a mrzí mě to v lidské rovině. Je to úplný nesmysl. K tomu není ani co dodat,“ prohlásil. Vysvětlení, proč o něm takto současný hejtman mluví, prý nemá.

„Zřejmě hledá, jak nasměřovat pozornost jinam než k tomu, co je skutečně na stole. Možná jsem pro něj nepřítel číslo jedna,“ řekl a Koštovi vrátil „úder“, když po Babišovi zopakoval, že hejtman má problémy s alkoholem.

„Říkám, že ten problém tam je. Dostal jsem nějaké zprávy, SMS, ústní sdělení, telefonáty. Mám ty informace,“ tvrdí Okleštěk.

Košta nařčení odmítá a oponuje, že už roky využívá denně v práci vůz, a kdyby měl potíže s alkoholem, muselo by se to aspoň jednou projevit. Protože se to podle něj nestalo, Okleštěk tedy lže.

Rozhodujícím dnem bude pro současnou krizi uvnitř ANO pondělí 27. února, kdy se sejde krajské zastupitelstvo. A vítěz podzimních voleb na něm s největší pravděpodobností navrhne odvolání vlastního hejtmana po pouhých třech měsících v úřadu.

V krajské buňce ANO je strach, tvrdí Košta

Funkce mohou hejtmana zbavit pouze zastupitelé. Košta ovšem uvedl, že jej někteří nadále podporují.

„Byli to i zastupitelé za hnutí ANO. Byli to lidé napříč Olomouckým krajem, napříč politickými stranami,“ vypočítal Košta. Věří proto, že se najdou i zastupitelé zvolení za Babišovo hnutí, kteří pro jeho odstranění z funkce na konci února ruku nezvednou.

„Alespoň se takto vyjádřili. Samozřejmě otázka je, jestli se takto vyjádří před předsedou krajské organizace, kde je určitý strach a obava z demokratického vyjadřování,“ dodal Košta.

Krajský šéf Okleštěk jeho slova o strachu uvnitř ANO odmítá. Současně věří, že zastupitelé Babišova hnutí budou 27. února při hlasování o Koštově odvolání jednotní.

Na straně babišovců je navíc minimálně podpora ČSSD. „Dodržíme koaliční smlouvu. Osobně je mi to vůči panu hejtmanovi líto,“ uvedl náměstek hejtmana a krajský šéf sociálních demokratů Jiří Zemánek.

A také druhá koaliční strana, ODS, zřejmě Koštu ve funkci nepodrží. „Pokud půjde jen o personální výměnu, která se nebude týkat resortů, kompetencí náměstků, jejich počtu či změn koaliční smlouvy obecně, je to věc hnutí ANO, do které ODS nebude mluvit a pravděpodobně tomu nebude bránit,“ řekl krajský šéf občanských demokratů Michal Zácha.