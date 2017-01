Bitva o papírnu v Zábřehu nekončí. Smír hatí neústupnost města i firmy

Jádro letitého sporu tkví v tom, že Zábřeh před lety souhlasil s plánem společnosti postavit ve městě novou fabriku. Jenže se změnou v zastupitelstvu se vše obrátilo a Zábřeh se postavil k Wanemi zády. Proti výstavbě kolosu se totiž postavili v referendu lidé, kteří se obávají zhoršení životního prostředí.

„Pro nás se nic nemění. My chceme náš projekt uskutečnit,“ zdůraznil jednatel Wanemi Aleš Žák. Podle něj impulz k hledání smírného řešení vzešel od právního zástupce města Zábřeha.

„Proto jsme na tuto nabídku reagovali a podali pokus o smír,“ sdělil. Wanemi požaduje převod zbývajících nemovitostí, které pro stavbu papírny potřebuje, do svého vlastnictví. Firma za ně už zaplatila a peníze nyní leží na zvláštním účtu města.

K tomu firma požaduje ještě 45 milionů korun navíc, které vyčíslila jako újmu způsobenou jednáním města. Zábřeh je totiž podle Wanemi kvůli svému názorovému „veletoči“ zodpovědný za to, že papírna dosud nestojí.

„My věříme, že prostor stále existuje, i když se město k projektu staví negativně. Pokud se nepodaří dohodnout, může skončit spor i u mezinárodního soudu, protože v naší společnosti je i zahraniční partner,“ upozornil Žák, který trvá na tom, že město už mělo na základě rozsudků českých soudů dávno konat a pozemky na Wanemi převést.

„Peníze za pozemky má město na účtu už sedm let a dosud nám nepatří. Mám za to, že prostor pro dohodu pořád je, i když se s postupujícím časem stále víc zužuje,“ uvedl Žák.

Papírnu nechceme, raději vrátíme peníze, zní z radnice

Starosta Zábřeha František John to, že by impulz k dohodě vzešel ze strany města, odmítl.

„Náš právník nic takového Wanemi nenabídl, ostatně k tomu ani neměl žádný mandát od zastupitelstva,“ tvrdí starosta a i on ujistil, že názor města se nemění.

„S výstavbou papírny nesouhlasíme a podnikáme všechny kroky, aby se nestavěla. Proto taky nelze převést sporné pozemky na Wanemi,“ řekl.

Město naopak navrhlo svou variantu, jak dlouholeté tahanice utnout. „My navrhujeme takzvanou nulovou variantu, tedy narovnání všech vzájemných vztahů s Wanemi bez výjimky tak, že se vrátí do původního stavu. To znamená, že všechny pozemky zůstanou městu, peníze vyplacené za pozemky vrátíme a veškeré smlouvy mezi městem a Wanemi budou ukončeny dohodou,“ nastínil požadavky města John.

Připustil přitom, že o kompenzaci za neuskutečněný projekt město může dál jednat.

„Je pravda, že tehdejší zábřežské zastupitelstvo s projektem souhlasilo a firma ho začala připravovat. Pokud se budeme bavit o kompenzaci, rozhodně si nemyslím, že to bude v intencích návrhu Wanemi. Ta částka musí být v relaci k hodnotě pozemků, to znamená podstatně nižší, než navrhuje Wanemi,“ popsal John. Její výši však neupřesnil.

Nepřipadá v úvahu, odmítá firma zrušení projektu

Podobně jako město nesouhlasí s pokusem o smír ze strany Wanemi, ale nesouhlasí ani Wanemi s návrhem města.

„Nulová varianta nepřipadá v úvahu. To by znamenalo konec projektu, a jak už jsem řekl, my jej chceme uskutečnit,“ zdůraznil Žák.

Wanemi chce od roku 2006 v zábřežské průmyslové zóně vybudovat za 6,5 miliardy papírnu na výrobu lepenkových kartonů ze sběrového papíru a energetický zdroj na spalování biomasy. Tehdejší zastupitelstvo firmě kývlo, jenže po volbách, výměně zastupitelstva a také protestech obyvatel nové vedení otočilo.

Právní bitvy trvají už od roku 2010 prakticky nepřetržitě. Firma zaplatila v roce 2010 za pozemky přes 11 milionů a peníze teď leží netknuté na zvláštním účtu města. Zábřeh zatím u soudů především prohrává.

„My jsme přesvědčeni, že smlouvy jsou neplatné, navíc je tu referendum, ve kterém se lidé jasně vyslovili proti továrně. Takže podle všeho spor bude dál pokračovat,“ uzavřel starosta John.