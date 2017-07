Nadějný jezdec rally zavinil nehodu, dva roky nesmí za volant ani závodit

Dvouletý zákaz řízení, který udělil olomoucký krajský soud, je součástí trestu za nehodu z 19. května 2015, kdy Kupec v Šumperku na křižovatce ve Vančurově ulici kolem čtvrt na pět odpoledne za volantem Peugeotu 206 narazil zleva do Renaultu Kangoo přijíždějícího z vedlejší ulice Boženy Němcové.

Karel Kupec Narodil se 10. srpna 1992. Byl mistrem ČR v autokrosu, pak přešel k rally a loni se stal vítězem projektu Autoklubu ČR Rally Talent 2016. Aktuálně se za volantem Peugeotu 208 R2 účastní prestižního seriálu evropského šampionátu Junior ERC U27. Při třech startech se jednou dostal na stupně vítězů, v květnu na Rally Islas Canarias skončil třetí. Nejbližší díl ho měl čekat už o víkendu v Polsku v rámci Rajdu Rzeszow. S jistotou přijde o účast na Barum Czech Rally Zlín, která se jede na konci srpna.



Řídila ho tehdy osmašedesátiletá žena, která skončila v nemocnici se zlomeninami pánve a žeber, otřesem mozku, zhmožděnými plícemi a krevním výronem v břiše.

Po policejním vyšetřování vše převzaly soudy, konečný verdikt ale oddalovala odvolání. Okresní soud v Šumperku loni v prosinci Kupcovi za těžké ublížení na zdraví z nedbalosti uložil roční podmínku se zkušební dobou na dva roky a přidal zákaz řízení na jeden rok.

Kvůli dalším odvoláním pak spis znovu putoval do Olomouce na krajský soud. U něj Kupec v pondělí argumentoval, že mu žena vjela do cesty, protože v ulici Boženy Němcové nezastavila na „stopce“.

„Trvám na tom, že by k nehodě nedošlo, pokud by zastavila a dala přednost v jízdě,“ hájil se mladík.

Jezdec: Omezení rychlosti jsem neviděl, srážce by nezabránilo

Žena nesouhlasila. V písemném vyhotovení prosincového verdiktu, jež má MF DNES k dispozici, je u její výpovědi napsáno, že si „je zcela bezpečně jista, že tam zastavila. Jezdí tam takřka denně, má to natrénované.“

V Kupcův neprospěch hovoří některé znalecké posudky. Soud na jejich základě vychází z toho, že Kupec měl před srážkou na tachometru zhruba sedmdesát kilometrů v hodině. A to i přesto, že ve Vančurově ulici je povolená maximálně třicítka. Mladý závodník se hájí, že značku s číslem třicet neviděl.

„Předjížděl jsem dodávku, která v místě, kde stojí značka, parkovala nebo jela velmi nízkou rychlostí. Měl jsem za to, že je tam padesátka,“ doplnil jezdec.

Zmínil také, že dle jednoho znalce by se auta srazila, i kdyby povolenou rychlost dodržel.

„I kdybych jel padesát či i třicet kilometrů v hodině, tak pokud by tam paní vjela, jak vjela, k nehodě by došlo,“ uvedl jezdec. Současně uznal, že kdyby jel pomaleji, následky by nebyly tak vážné.

„Připouštím určitou míru odpovědnosti za zranění, ale absolutně odmítám, že bych nesl stoprocentní vinu,“ řekl Kupec.

Krajské soudce ale nepřesvědčil. Trest okresního soudu potvrdili, navíc po návrhu žalobce zdvojnásobili délku zákazu řízení. Roli sehrál i fakt, že mladík má na kontě už desítku přestupků.

„S ohledem na charakter a okolnosti této nehody, jednání pana obžalovaného a vůbec vzhledem k jeho osobě jako řidiče považujeme trest zákazu činnosti za nedostatečný. Proto jsme přistoupili k jeho navýšení,“ zdůvodnil verdikt Vladimír Sedláček, jeden ze členů soudního senátu.

Je přesvědčený, že kdyby Kupec dodržel třicetikilometrovou rychlost, auta by se minula.

„I při padesátikilometrové rychlosti by k ničemu nedošlo. Bohužel pan obžalovaný rychlost velmi výrazně překročil,“ uvedl soudce.

Verdikt odvolacího soudu nabyl právní moci hned v pondělí. Kupec si teď může podat dovolání k Nejvyššímu soudu, nemá však odkladný účinek. Závodit či jezdit po českých silnicích tak odteď nesmí.

„Znamená to v podstatě na dva roky stopku. Jak jezdec rally, tak i spolujezdec totiž musí být držiteli platného řidičského průkazu. Oba se jím vždy musí prokázat,“ potvrzuje Tomáš Kunc, předseda Svazu rally Autoklubu České republiky.

Otázkou nyní zůstává, zda se Kupec i po rozsudku dostane na závody v zahraničí.

„Je to na pořadateli, aby si tuto záležitost zkontroloval. Je mi známo, že už loni se na některých podnicích pan Kupec prokazoval britským řidičským průkazem. Může jej třeba předložit, ale teoreticky by se tím vystavoval postihu,“ míní výkonný ředitel Autoklubu ČR Adam Eliáš.