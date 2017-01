Prostějovští radní vzali zpět souhlas s peticí proti židovskému hřbitovu

„Ti, co petici organizovali, chodili s papírem, na kterém byl použit jeden z návrhů, který jsme už dávno odmítli. Mohlo proto dojít k tomu, že někteří občané, kteří petici podepsali, mohli být pomýleni,“ zdůvodnila zrušení předchozího souhlasu primátorka Prostějova Alena Rašková.

Radní se také distancovali od analýzy zájmu o problematiku rehabilitace židovského hřbitova ve Studentské ulici, kterou zpracoval někdo z petičního výboru.

Analýza mimo jiné tvrdí, že ministerstvo kultury uznalo plochu někdejšího hřbitova za kulturní památku na politickou objednávku. Na vzpomínkové modlitbě k 200. výročí úmrtí rabína Horowitze zase její autoři počítali zúčastněné politiky, novináře a přesný počet „židovských aktivistů“.

„Velice mi to vadí. Sledování osob a rozlišování jejich vyznání jsou metody, ke kterým se vracet nebudeme,“ prohlásila primátorka Rašková.

Je za tím někdo, kdo téma využije pro volby, míní náměstek

Autoři také přepočítávali, jak velké části voličů odpovídá počet lidí, kteří petici podepsali.

„Uvádí se tam, jaké by toto téma mohlo být z hlediska volebního výsledku. To je naprosto zavádějící. Jestli začneme sledovat, kdo kam chodí, tak to jsme někde, kde jsme být nechtěli,“ ohradil se také náměstek primátorky Pavel Smetana.

Politický podtext vidí i další náměstek, Jiří Pospíšil. „Tento dokument podle mne dokazuje, že za celou akcí stojí někdo, kdo téma využije pro komunální volby,“ je přesvědčený.