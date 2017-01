Letošní zima dělá radost správcům řek i lesů. Zahubí škůdce, přinese vláhu

Podle nejnovějších údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) leží v současnosti v Olomouckém kraji téměř 155 milionů kubíků sněhu. „Je to zhruba třicet litrů vody na jeden metr čtvereční,“ přiblížil Roman Volný z ostravské pobočky ČHMÚ. Pro představu je to, jako by na každém metru stály tři kbelíky vody.

„Ve srovnání s minulými třemi zimami, kdy na řadě míst sníh nebyl téměř žádný a málo ho bylo i na horách, se to jeví jako velké množství. Obecně se dá říct, že zima má zatím z hydrologického pohledu příznivý průběh,“ uvedl Volný. V dlouhodobém horizontu nejde o nijak extrémní hodnoty.

Podle odborníků taková zásoba sněhu bude mít příznivý dopad na vodní zdroje v podzemí.

„Zásoby vody se sice doplňují ve víceletých cyklech, ale je dobré, že po suchých letech nastala alespoň takováto dílčí změna. Na hodnocení toho, zda a jak moc se zvýší hladina podzemních vod, je však ještě brzy, bude záležet například i na tom, jestli po zimě bude v průběhu roku pršet,“ zmínil hydrometeorolog.

O množství vláhy v půdě spolurozhodne i rychlost tání

Stejné je to podle něj i v případě řek, obecně pro ně platí, že čím víc sněhu, tím lépe. „Pokud je ve zdrojových oblastech dostatek sněhu, řeky se dobře dozásobují vodou. Ale opět, promítá se do toho víc faktorů,“ upozornil Volný.

Kromě množství sněhu hraje roli i průběh oblevy. Pokud totiž dojde k rychlému tání sněhu s deštěm, voda rychle odtéká a nevsakuje se tak, jak by bylo potřeba. Potom je podle hydrometeorologů efekt pouze částečný.

Naděje do letošní zimy však vkládají i vodohospodáři, kteří aktuální množství sněhu označují jako průměrné. „V porovnání se dvěma předchozími zimami je však tato na sníh bohatší a určitě může významně přispět ke zlepšení situace v řekách,“ sdělila mluvčí Povodí Moravy Jana Kučerová.

Mrazy zlikvidují plísně i další škůdce, na kůrovce ale neplatí

Mrazy díky vydatné sněhové pokrývce netrápí ani zemědělce, naopak. „Zima je skutečně ukázková. Po proměnlivém počasí, se kterým jsme se potýkali koncem roku, se nyní zima ukázala v plné parádě. Dostatečná sněhová pokrývka zajistí plodinám ochranu před mrazy i dostatek vláhy do jarních měsíců. Uvidíme, s jakou rychlostí přijde obleva,“ uvedla ředitelka Krajské agrární komory Olomouckého kraje Lucie Hošková.

Podle ní je nyní složité odhadnout, jak moc počasí zatočí se škůdci. „Obecně se dá říct, že pokud do půdy vstoupí sníh a jsou vydatné mrazy, zmrznou zárodky plísní a různých nemocí rostlin. Co se týká hlodavců, ti i v silných mrazech dokážou pod sněhem přežít. Pro ně je nejhorší velké vlhko a teploty kolem nuly,“ vysvětlila Hošková.

Ze zásoby vody ve sněhu mají radost sadaři, také je silné mrazy zbaví některých druhů mšic na stromech.

„V posledních letech jsou velké problémy s vlnatkou krvavou, která ničí pletivo ve větvích nesoucích pupeny, a ty potom zasychají. Silné mrazy dokážou část populace těchto mšic zlikvidovat,“ přiblížila šéfka Sadů Veleboř Jitka Bednaříková. Podobně sadaři doufají, že jim mrazy uleví od obávaného obaleče.

Na nejobávanějšího škůdce v lesích Olomouckého kraje - kůrovce - ale mrazivá zima „páku“ nemá, brouk ji zvládá poměrně dobře.

„Pokud zimují na stromě pod kůrou, tak například lýkožrout smrkový vydrží mráz až -30 stupňů Celsia,“ řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Současné počasí tak může populaci kůrovců podle odborníků snížit maximálně o deset procent. Pozitivní tak je alespoň to, že suchem by lesy strádat neměly.

„Sníh vždycky znamená v dalším období přísun vody, což je pro porosty pozitivní. Vody ze sněhu bude více než v posledních letech,“ uzavřela Jouklová.