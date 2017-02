Policie obvinila zloděje věcí za statisíce, ten už mezitím seděl ve vězení

Osmadvacetiletého muže z Ostravska kriminalisté viní z vloupání do sedmi budov na Olomoucku, konkrétně v Jívové, Dolanech, Městě Libavá, Domašově nad Bystřicí, Pňovicích a Hlubočkách. Zvládl je během června a července loňského roku a na poničených a ukradených věcech napáchal celkové škody v hodnotě téměř 300 tisíc korun.

„Jednalo se o restaurace, hostince či kůlny, v nichž se zloděj zaměřoval na alkoholické nápoje, cigarety různých značek, peníze, elektroniku, různé nářadí, ale nepohrdl také cukrovinkami a jinými pochutinami nebo jízdním kolem. V jednom případě si přivlastnil také osobní auto,“ shrnula olomoucká policejní mluvčí Irena Urbánková.

Právě jízda ukradeným autem se muži vymstila, neboť ho zastavila hlídka provádějící v sousedním Moravskoslezském kraji silniční kontroly. Muž se pak vyšetřujícím policistům ke krádežím přiznal s tím, že část věcí použil pro vlastní potřebu, zbytek prodal a získané peníze utratil. Štěstí měl alespoň majitel auta, které mu policisté vrátili.

„Muže kriminalisté obvinili z krádeže, porušování domovní svobody, poškozování cizí věci a také maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Při vyšetřování totiž vyšlo najevo, že má až do dubna 2017 soudem zakázáno řízení,“ shrnula Urbánková.

U soudu za to muži hrozí prodloužení pobytu ve vězení a to až o pět let. V tom je totiž už nyní a právě zde si přebíral formální obvinění ze zmíněných trestných činů. Mezitím ho tam totiž poslal soud za další krádeže.