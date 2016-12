Firmám z Olomouckého kraje se opět dařilo, zaměstnancům zvýší platy

Významní zaměstnavatelé v kraji se chystají přidávat podobně jako letos, někde porostou mzdy ještě více. Platy nejen ve firmách, ale také v různých institucích porostou nejen absolutně, ale vzhledem k nízké inflaci i reálně - lidé si tedy mohou za svůj plat koupit více zboží.

Dobré ekonomické výsledky vedly například ke zvyšování platů v mohelnickém závodu firmy Siemens, který vyrábí elektromotory. Jedna z nejvýkonnějších firem a zároveň jeden z největších zaměstnavatelů v regionu zahájil nový obchodní rok už letos na podzim. Obchodní rok se totiž v německé firmě nekryje s kalendářním.

„S vedením závodu jsme dohodli novou kolektivní smlouvu na dva obchodní roky. V tom současném se tarifní mzdy dělníků zvyšují o šest procent, v dalším o čtyři procenta. S kolektivní smlouvou můžeme být spokojení,“ sdělil šéf odborů Siemensu Jiří Hanák.

Odboráři Siemensu vyjednávali pouze o dělnických výplatách, další zaměstnanci a manažeři mají smluvní mzdy. Průměr ve fabrice v současnosti činí 28 300 korun. Odboráři však podle zkušeností z minulých let očekávají, že nárůst bude nakonec ještě vyšší.

„Rozhodující bude, zda firma dosáhne dobrého hospodářského výsledku,“ podotkl Hanák.

Nedostatkové profese dostanou v Meoptě přidáno víc

Dobrý rok zažila také přerovská Meopta, světový výrobce optiky a další z největších zaměstnavatelů v regionu.

„Podle nové kolektivní smlouvy se všem zaměstnancům zvýší platy o čtyři procenta. Kromě tohoto plošného nárůstu mohou vedoucí pracovníci přidat svým podřízeným dalšího 1,5 procenta. A pak je tu ještě bonusový motivační příplatek ve výši pěti procent, který je určený pro nedostatkové profese, jako jsou například konstruktér, nástrojař nebo seřizovač,“ popsal šéf odborů Meopty David Olša.

S výsledky kolektivního vyjednávání jsou odbory spokojené. „Vždycky by to mohlo být lepší, ale je to víc, než se nám podařilo vyjednat na letošní rok,“ řekl odborář.

Přidává i mikulovický producent plastových výrobků Plastkon. „Za posledního 1,5 roku jsme navýšili mzdy zhruba o dvacet procent,“ sdělil majitel firmy Daniel Hama. I v příštím roce počítá s růstem obratu i mezd.

„Bude to individuální. Lidé, kteří odvádějí dobrou práci, dostanou až patnáct procent, někdo nedostane přidáno vůbec,“ popsal Hama.

V olomouckém Koyu i šumperském Parsu se ještě jedná

To jedna z největších šumperských firem - Pars nova zabývající se rekonstrukcemi a modernizacemi kolejových vozidel - nemá ještě kolektivní vyjednávání o mzdách ukončené.

„Navrhovali jsme nárůst o deset procent, vedení v prvním kole vyjednávání přišlo s osmi procenty. Další jednání bude v lednu. Pokud se nám podaří dosáhnout osmiprocentního navýšení, bude to procentuálně nejvyšší nárůst mezd v historii Parsu,“ sdělil šéf odborů Pavel Horák.

S vyšší částkou na výplatních páskách může víceméně počítat i zhruba 470 zaměstnanců olomouckého závodu společnosti Koyo Bearings ČR.

„Stávající kolektivní smlouva je platná až do konce března, kdy končí náš hospodářský rok. Jednání o smlouvě nové zatím uzavřené není, přesto si troufnu říct, že dojde k tříprocentnímu či možná ještě vyššímu navýšení platů,“ řekl šéf závodu Petr Novák.

Polepší si lidé v zemědělství i v nemocnici

Platy se zvyšují také v zemědělství. Například největší regionální zemědělská společnost Úsovsko z Klopiny na Mohelnicku přidávala už v posledním čtvrtletí letošního roku dělníkům, kteří si na platech polepšili o pět procent.

„Od začátku příštího roku přidáme také technikům,“ sdělil předseda představenstva Jiří Milek. V současnosti je podle něj průměrná mzda ve firmě přes 23 tisíc - výrazně nad průměrem mezd v zemědělství.

Vedle výrobních a zemědělských firem se navýšení mezd dočkají také instituce. Mezi nimi největší zaměstnavatel v kraji, olomoucká fakultní nemocnice.

„V minulých dvou letech mzdy rostly o pět procent, v příštím roce to bude o deset procent. Platí to pro všechny profese zdravotnické i nezdravotnické,“ řekl mluvčí nemocnice Egon Havrlant.