Jedinečný plakát pro letošní festival vědeckých filmů vznikal pod vodou

Organizátoři progresivní přehlídky populárně-vědeckých filmů už zveřejnili obsah všech devíti programových sekcí a vyplývá z něj, že 53. ročník AFO se zaměří na závislosti lidstva na oceánech, internetu či alkoholu. Také odhalí skrytý život žraloků a věnovat se bude i aktivním vulkánům, módě ve světě vědy, ženám v disentu, šílenství a sexuálnímu obtěžování.

Právě ke vztahu člověka a oceánů se vztahuje vizuální styl AFO 2018, jde o dílo grafika Radima Měsíce a fotografa a tiskaře Ondřeje Hrušky.

„Jako ústřední motiv jsme zvolili vodu a její přirozené vlastnosti, jako lom světla, vlnění, nadnášení nebo deformaci perspektivy. Všechno to jsou jevy, které se do určité míry dají nasimulovat digitálně. My jsme ale zvolili formu přímé dokumentace přirozeného chování vody. Mou grafiku jsme tak natiskli na průhlednou fólii, kterou jsme následně ponořili do vody,“ přibližuje Měsíc.

Na grafice festivalu pracoval už potřetí, samotnou přehlídku AFO pořádá olomoucká Univerzita Palackého už od roku 1966. Původně komorní uzavřená akce se postupně proměnila v jednu z největších vzdělávacích akcí v Evropě.