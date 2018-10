Miroslav Adámek je jediným novým senátorem za ANO, uspěl na Šumpersku

„Děkuji voličům za hlasy, ale také svému soupeři za férový souboj ve druhém kole,“ sdělil Adámek.

V senátu chce od začátku usilovat o dotažení zákona o sociálních službách v části týkající se pečujících osob. „Pracuji v sociálních službách a sociální služby budou i v senátu moje velká priorita,“ řekl Adámek.

Do současnosti neměl s volbami žádné zkušenosti. Šlo o první jeho velkou kampaň. „Byla to hlavně obrovská zkušenost. Bavila mě setkání se studenty, seniory i lidmi v produktivním věku. Bylo to velmi inspirující a obohacující, doplnil.

Poražený Zdeněk Brož hodnotí svou porážku realisticky. „Respektují výsledky, přijímám je s pokorou a vítězi gratuluji,“ řekl Brož, který vedle senátorského křesla zřejmě přijde i o post starosty, protože Nezávislá volba, za kterou dlouhodobě kandidoval v komunálních volbách, výrazně prohrála.

V šumperském obvodu přišlo ve druhém kole volit šestnáct procent voličů.