Vojáci převzali prvních pět českých palivových cisteren nové generace

Nová technika pro vojáky. Do vozového parku armády přibyly více než čtyři desítky nových nákladních automobilů Tatra... celý článek

Zhruba 170 let velela v obrovských Hanáckých kasárnách v centru Olomouce armáda. Platilo to do minulého týdne, kdy se... celý článek