Spor o bazén končí, Jeseník je pro opravu plaveckého areálu v České Vsi

Ostrý bazénový spor mezi oběma městy se rozhořel poté, co Jeseník loni v létě oznámil, že po krachu dlouholetých plánů na akvapark hodlá vybudovat alespoň krytý bazén.

Pobouřil tak Českou Ves, která už začala připravovat modernizaci svého zastaralého plaveckého areálu za sto milionů korun.

„Půjdeme na zasedání Sdružení měst a obcí Jesenicka (SMOJ) s tím, že podpoříme rekonstrukci jejich bazénu. A protože jde o projekt s regionálním významem a jeho financování bude velmi náročné, nabízíme příspěvek ve výši tisíc korun na každého obyvatele města. Podmínkou ale je, aby přispěly i další členské obce SMOJ,“ sdělila místostarostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.

Starosta České Vsi Petr Mudra vstřícný krok vítá. „Určitě je pozitivní signál, že Jeseník podpoří náš projekt. Navenek nepůsobilo dobře, že se mluvilo o dvou krytých bazénech nedaleko od sebe, a to především směrem k případným poskytovatelům dotace. I příspěvek na investici by mohl výrazně pomoci. Je ale otázka, kolik obcí se k iniciativě Jeseníku připojí, případně kolik budou ochotné dát,“ přemítá českoveský starosta.

Tisíc korun na občana je příliš, zní z obcí Jesenicka

Obec měla krytý bazén jako první na Jesenicku a ten je dodnes jedinou regulérní „pětadvacítkou“ v okrese. Je však zastaralý a potřebuje zásadní rekonstrukci. Předpokládané náklady jsou zhruba sto milionů korun včetně DPH.

„Pokud nám s financováním pomohou další obce Jesenicka, bude to jasný signál pro Olomoucký kraj a stát, kde chceme žádat o dotace, že projekt má širokou podporu,“ je přesvědčený Mudra.

Šéf SMOJ a starosta Lipové-lázní Lubomír Žmolík má výzvu na podporu stavby bazénu v České Vsi za dobrý nápad.

„Já za sebe říkám, proč ne. Bude ale záležet, jak se k tomu postaví celé zastupitelstvo. Přece jen by to pro obec znamenalo více než dva miliony korun. Pokud se ale i další obce shodnou na podpoře, bude větší šance získat i jiné zdroje pro financování,“ řekl Žmolík.

Řada obcí Jesenicka proti příspěvku nic nemá, nezdá se jim ale jeho výše. „Tisíc korun na občana se mi zdá příliš. Pro obec by to znamenalo výdaj 1,3 milionu. Klonil bych se k nižší částce, ale to předbíhám. Všechno probereme na zasedání zastupitelstva,“ uvedl starosta Žulové Radek Trsťan.

Už teď je jasné, že příspěvek neposkytne Javorník. Město u polské hranice má totiž svůj malý krytý bazén.

„Jezdí k nám lidé a školy z celého Javornicka. Máme dost starostí s tím, abychom ufinancovali náš bazén, takže je těžko představitelné, že bychom přispívali ještě na areál v České Vsi,“ uvedl starosta Javorníku Jiří Jura.

Bazén u Poláků nebude konkurence, věří Česká Ves

V paradoxní situaci se ocitly i Mikulovice. Obec leží u polské hranice nedaleko Głuchołaz, kde radnice rovněž uvažuje o stavbě nového plaveckého areálu. Do České Vsi to je z Mikulovic 11 kilometrů.

„Pokud tu jednou budou v dostupné vzdálenosti dva bazény, bude na lidech, kam si pojedou zaplavat. Co se ale týká školy, měli bychom být patrioty a využívat ten českoveský. O příspěvku na rekonstrukci areálu v České Vsi bychom měli uvažovat, protože to je otázka standardní občanské vybavenosti regionu a financování tak nákladného projektu bude obtížné,“ říká starosta Mikulovic Roman Šťastný.

Sám starosta České Vsi bazén v Głuchołazech, pokud vznikne, nepovažuje za konkurenci, která by mohla způsobit zásadní pokles návštěvnosti.

„Poláci tvoří zhruba tři procenta z celkového počtu návštěvníků našeho bazénu. Navíc od doby, co děti potřebují při cestách přes hranici pas, výprav z polských škol ubylo. Pokles návštěvníků by tak nebyl nijak výrazný,“ míní Mudra.

Kdy se začne bazén v České Vsi stavět, zatím není jasné. „Zastupitelstvo dalo jasné zadání - dotáhnout projekt ke stavebnímu povolení, takže intenzivně pokračujeme v přípravách. Otázka také je, kdy se podaří zajistit financování. Rozhodně nevidím horizont zahájení stavby dřív než v příštím roce,“ odhadl Mudra.