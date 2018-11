Help! Balet o Beatles se po premiéře ruší, olomoucké divadlo shání práva

Měla to být událost letošní divadelní sezony. Baletní představení The Beatles Celebration s písněmi legendární liverpoolské čtveřice bylo vyprodané do konce roku, ale dostalo se jen na diváky, kteří si koupili lístek na první a druhou premiéru.

Listopadovou a prosincovou reprízu už divadlo stáhlo z programu. Nemá totiž na písně Beatles autorská práva.

Vedení divadla tvrdí, že už delší dobu usiluje o prodloužení dřívější licence, ale jednání s jejím poskytovatelem stále neskončila.

„Jelikož se vyjednávání o právech protahovala a nechtěli jsme ohrozit termín premiéry, dohodli jsme se s agenturou na uvedení dvou představení, tedy premiéry a II. premiéry. I vzhledem k vývoji jednání jsme žili v dobré víře, že do termínu první reprízy získáme plnohodnotnou licenci,“ uvedl mluvčí Moravského divadla Olomouc David Kresta.

Realita je však taková, že divadlo nahrazuje baletní novinku v choreografii Roberta Balogha náhradním programem. Už v úterý uvedlo místo Beatles baletní představení Three4Dance, prosincovou reprízu pak vyměnilo za operetu Na tý louce zelený.

Vstupenky, které si lidé koupili na The Beatles Celebration, jsou nadále platné nebo je diváci mohou do konce listopadu vrátit na pokladně divadla. Řada z nich volí druhou možnost.

„Obě reprízy byly vyprodané. Lidé jsou smutní, když vstupenky vracejí, ale věříme, že se licence podaří vyřídit a představení se do programu vrátí,“ vyjádřila naději pokladní.

Podle mluvčího Kresty vedení Moravského divadla nyní čeká na potvrzení druhou stranou. „Situace je komplikovaná, neboť jednáme s poskytovatelem licence v Londýně zprostředkovaně přes českou agenturu,“ popsal Kresta s tím, že divadlo má předběžný příslib o prodloužení licence.

„Po vzájemné dohodě s agenturou jsme se rozhodli neuvádět původně plánovanou listopadovou a prosincovou reprízu, abychom předešli případným komplikacím při vyjednávání s poskytovatelem licence. Jde o dvě reprízy, neznamená to, že inscenaci stahujeme z repertoáru,“ upřesnil mluvčí.

Show i pro ty, kteří jinak na balet nechodí

Se kterou českou agenturou divadlo na získání licence spolupracuje, vedení sdělit odmítlo. Podle Ochranného svazu autorského (OSA) jde ale o nakladatele A-Tempo Verlag.

„Nás divadlo požádalo o součinnost při vypořádání práv ke třem skladbám, které nejsou v repertoáru A-Tempa Verlag, ale bohužel ani my k nim licenci poskytnout nemůžeme, protože jsou zastupovány zahraničním, u nás nezastupovaným nakladatelem,“ informoval referent agenturní činnosti OSA Ondřej Kačer.

„Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že vyřízení práv k některým zahraničním, ale i českým titulům někdy trvá i několik měsíců,“ doplnil Kačer.

Inscenace The Beatles Celebration má připomenout nejslavnější hity kapely, ale také zásadní momenty z hudebního i soukromého života jejích členů.

Podle uměleckého šéfa baletu MDO Roberta Balogha je představení další cestou k popularizaci baletu.

„Představení je určené i pro lidi, kteří by jinak na klasický balet nešli. Je to stejné jako u projektu Queen – The Show Must Go On, který byl stále vyprodaný. Viděl jsem v sále tváře, které jinak na balet nechodí,“ podotkl před premiérou Balogh.

Proč ale divadlo uvádí představení s hudbou, k níž nemá dořešená autorská práva? Situaci osvětlil náměstek olomouckého primátora Pavel Hekela, který byl donedávna šéfem divadla a jednání o licenci na písně Beatles rozjížděl:

„Moravské divadlo dosud uvádělo Beatles a Queen bez jakéhokoliv problému s autorskými právy. Problém byl pouze se třemi skladbami Beatles, které jsme tedy v požadavku na prodloužení licence zrušili. S agenturami se jednalo s více než půlročním předstihem. Za normálních okolností trvají jednání asi dva měsíce,“ uvedl Hekela.

Divadlo stáhlo z programu i Gotta a Jesus Christ Superstar

Hledat toho, kdo současnou situaci způsobil, odmítá. „Těžko ukážete prstem na někoho konkrétního, protože jednání probíhala naprosto standardním způsobem. Jsem trpělivý a čekám, jak to dopadne. Porušovat autorská práva je horší než dát představení na nějakou dobu k ledu a jednat dál,“ myslí si Hekela.

Problém s autorskými právy nemá balet Moravského divadla poprvé. V březnu 2013 po letech příprav zrušilo divadlo jen dva dny před premiérou baletní ztvárnění světoznámého muzikálu Jesus Christ Superstar. I tehdy se ukázalo, že na něj nemá potřebnou licenci.

Zahraniční agentura odmítala olomouckému divadlu licenci dát s tím, že pro daný rok už pro Českou republiku autorská práva udělila. Tehdejší ředitel Moravského divadla Josef Podstata jel narychlo až do Londýna, přesto se mu autorská práva získat nepodařilo.

Ještě dříve, v roce 2011, mělo potíže také Baletní studio při Moravském divadle Olomouc při uvedení hry Karel Gott, zlatý hlas z Prahy. I ta byla po zhruba čtyřech uvedeních stažena z programu kvůli nevyjasněným autorským právům.