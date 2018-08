Díky 3D tisku vystavuje Bouzov zvětšené kopie pečetí z 15. století

„Zvětšeniny pečetí návštěvníkům umožní se s těmito historickými předměty blíže seznámit, nebo se jich dokonce dotknout,“ přibližuje Hana Kubičková, vedoucí univerzitního centra UPrint 3D, jež je největší na Moravě.

Původní pečetě mají zhruba centimetr v průměru, jejich modely jsou kvůli zvýraznění všech detailů desetkrát větší.

Po trojrozměrném skenování pracují v univerzitní tiskárně i na přesných duplikátech, díky nimž se věrnost pečetí z 15. století podaří zachovat pro další generace.

„Zároveň se studenti naší univerzity budou podílet na modelování historické podoby hradu před jeho velkou přestavbou na počátku 20. století,“ doplňuje Kubičková. Myšlenka na spolupráci Bouzova a univerzity vzešla od Filipa Auingera z Vědeckotechnického parku UP.

Zapojit se do ní podle něj mohou také studenti pedagogické fakulty. Ti, kteří se věnují muzejní a galerijní pedagogice, tak už nyní pracují na návrzích speciálních didaktických exponátů, jež mohou prohlídky hradu obohatit.

Další studenti pedagogické fakulty mohou sepsat metodické listy či didaktické texty určené pro návštěvníky ze základních a středních škol. „Naši studenti by tak pro ně na míru připravili zábavné a informačně zajímavé prohlídky,“ podotýká Auinger.

Pečeti i jejich modely jsou nyní na Bouzově k vidění v rámci běžné prohlídkové trasy v hradní zbrojnici.

„Návštěvníci si pečeti budou moci prohlédnout až do konce této sezony. Hrad máme otevřený do konce listopadu, akce jsou tu i v prosinci, takže vlastně až do konce letošního roku. Potom se rozhodneme, co s nimi dál,“ dodává kastelánka Bouzova Zuzana Šulcová.

Podívejte se, jak pracuje univerzitní 3D tiskárna: