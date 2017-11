Obec rozprodala lidem parcely, po volbách jim začala stavbu chat blokovat

Stavbě nových chat primárně brání územní plán obce, dotčené pozemky lze podle dokumentu využívat jen jako ornou půdu.

„Všechny naše pokusy o změnu skončily nezdarem,“ uvedl za majitele pozemků jeden z nich, Martin Fendrych. Ve prospěch vlastníků nevyznívá ani připravovaný nový územní plán, který s rozšířením ploch k rekreaci opět nepočítá.

„Je to jasný podvod na lidech. Máme v ruce zápisy ze zastupitelstva z července 2008 i února 2012, ve kterých stojí, že obec umožní vybudovat další chaty. Současné vedení obce samozřejmě ví, že jsme ty pozemky kupovali k rekreačním účelům,“ podotkl zástupce majitelů pozemků.

Postoj radnice se podle nich změnil po volbách v roce 2010, kdy se do zastupitelstva a vedení obce dostali lidé v čele se starostkou Ivanou Vančurovou.

„Na tom, že je proti výstavbě chat, si postavila volební kampaň,“ tvrdí.

Kazily by výhled, odmítá další chaty starostka

Starostka nezastírá, že patří k odpůrcům rozšíření chatové oblasti. Současně ale zdůrazňuje, že rozhodnutí ohledně územního plánu činí zastupitelstvo, nikoliv ona sama.

„Většina kolegů má na celou věc stejný názor jako já,“ uvedla. Postoj samosprávy vysvětluje zejména tím, že by nové chaty zkazily výhled z obce do krajiny.

„Na našem katastru už stojí 80 chat, jsou umístěné v údolí a neruší ráz krajiny. Nové chaty by stály na horizontu a malebnost krajiny, na které si Bukovany zakládají, by úplně rozbily. Je mi líto, že tato situace nastala, ale zastupitelstvo musí hájit zájmy obce komplexně. Rozšíření chatové oblasti obci nic pozitivního nepřinese,“ podotkla.

Starostka má ovšem v zastupitelstvu oponenta, který obavy o výhled z obce nemá a nesouhlasí ani v otázce dopadů chatové oblasti na obec.

„Pro místní podnikatele, například hospodské, je jenom dobře, že tu chaty jsou. Chataři si také pronajímají naše kurty a hřiště. Už proto by obec měla výstavbu chat podporovat, děje se však pravý opak,“ řekl zastupitel Miroslav Stloukal.

Pozemek si udržujte bez elektřiny, zarazila obec přípojku

Jako příklad uvedl nedávné rozhodnutí Vančurové, která nepovolila přivést na pozemky elektřinu přes obecní cestu.

„Snažím se pozemek prozatím využívat alespoň jako zahradu. Vysadil jsem si živý plot, elektrickými nůžkami ho ale nepostříhám. K přípojce to přitom mám jen pár metrů,“ podotkl Fendrych.

Starostka pro zavedení elektřiny nevidí důvod.

„Pořád jsou to pozemky s ornou půdou, na kterých nelze nic postavit. Pokud si někdo chce zatravněný pozemek udržovat, nepotřebuje k tomu zavedení elektřiny. Může použít křovinořez nebo sekačku na benzin,“ řekla.

Celý spor by ráda vyřešila s konečnou platností. Navrhla proto zastupitelům, aby se obec pokusila vykoupit pozemky zpět.

„Přijde mi to jako férové řešení,“ míní. O výkupní ceně ale zatím nechtěla mluvit.

Obec zvažuje vykoupit pozemky zpět, šlo by však o velké peníze

To, zda lidé budou ochotní půdu prodat zpět obci, jejich zástupce nechtěl předjímat:

„Samozřejmě bude záležet na ceně. Některým se ale pozemky prodávat moc nechce.“

Podle Stloukala mají vlastníci v pozemcích, z nichž drtivá většina leží roky ladem, nemalé peníze.

„Dohromady se jedná o zhruba 2,5 milionu, což není zanedbatelná částka ani pro obec,“ řekl. Pro ilustraci uvedl, že na letošní rok zastupitelé schválili rozpočet, v němž je na investice vyčleněný necelý milion.

Zastupitel také zdůraznil, že na výstavbě chat nemá osobní zájem ani chataře nezastupuje.

„Tady jde o princip. Pokud by obec rozšíření chatové oblasti odmítala od začátku a nic kupcům pozemků neslibovala, tak prosím. To, co se teď děje, ale nemá s demokracií nic společného,“ míní Stloukal.