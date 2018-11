Při podvodech s lístky ukazoval hospodský falešnou smlouvu s kapelou

Byl provozní, jenž více než dva roky spolehlivě vedl bystrovanskou Hospůdku U Sklenářů, vypočítavý chladnokrevný podvodník? Muž v nouzi, který z nějakého důvodu potřeboval rychle získat peníze? Nebo člověk, jenž sám někomu naletěl? Či dokonce kombinací uvedených možností?

Tyto otázky nyní řeší lidé z Bystrovan na Olomoucku a okolí, kteří si od muže koupili vstupenky na několik koncertů hvězd jako Jaromír Nohavica nebo kapela Kryštof v sále tamní hospody. MF DNES oslovila řadu aktérů neobvyklého příběhu s cílem zmapovat kroky Josefa Slaného, jak se většině místních dva roky představoval.

Na tom, že bystrovanský hospodský působil ochotně, slušně a důvěryhodně, se shodne většina lidí, která s ním přišla do kontaktu. Jeho chování ve spojitosti s koncerty už ale přináší otazníky.

Například zástupci dvou slibovaných hlavních hvězd letošního kulturního programu bystrovanské hospody se shodují, že se s nimi vystoupení původně nikdo ani nepokusil dojednat.

„Nikdo nás ohledně domluvení koncertu v Bystrovanech nekontaktoval, ať už mě, či přímo pana Nohavicu,“ uvedla koncertní manažerka Jana Linková.

„Nikdy jsme tam hrát neměli, s nikým o tom žádná jednání neproběhla,“ doplnil Jan Lippert, manažer kapely Kryštof.

Na vystoupení skupiny přitom existuje i smlouva, jejíž fotografii se podvedeným lidem podařilo získat, protože s ní hospodský potvrzoval hodnověrnost akce.

Jako zástupce kapely je na ní agentura z Jihlavska, jejímž jednatelem má být muž jménem Petr Konečný. Firmu ovšem nelze dohledat a kontaktovat – IČO dle veřejné databáze nikdy žádné firmě ani živnostníkovi přiděleno nebylo a telefonní číslo se hlásí jako nedostupné.

Podle Lipperta navíc hospodský minimálně už téměř čtvrt roku věděl, že se koncerty neuskuteční.

„Nedovedu posoudit, jestli byl ten člověk obětí podvodu, nebo ho sám provedl. Nicméně když jsme se o akci dozvěděli od místních fanoušků, kterým to přišlo podezřelé, a proto se na nás obrátili, tak jsme pána někdy začátkem září kontaktovali společně s managementem Jaromíra Nohavici a informovali ho, že s námi nic dojednané není. On po jednání s našimi právními zástupci uvedl, že peníze vrátí a bude vše nárokovat od člověka, s nímž měl tu smlouvu. Jenomže někteří lidé, s kterými jsme pak mluvili, nám řekli, že si prý lístky koupili v posledních pár týdnech. Což by znamenalo, že je prodával dál,“ shrnul manažer.

Naopak se zástupci Jakuba Smolíka, jehož koncert se měl podle plakátů uskutečnit na začátku dubna příštího roku a lístky na něj hospodský také prodával, muž vystupující jako Josef Slaný dopředu jednal.

„Zhruba před půldruhým měsícem se na nás obrátil. Předběžně jsme se domluvili, on poslal objednávku a my smlouvu s pár plakáty. Asi po dvou týdnech jsme se připomněli, na což odpověděl, že smlouvu kontroluje jeho právník, což není zase tak neobvyklé. No a minulý týden, když jsem to chtěl urgovat s tím, že pokud nám nepošle podepsanou smlouvu, tak s tou akcí nebudeme počítat, tak už jsem se mu nedovolal. A místo toho se mi ozval jeden z lidí, kteří už si na to vystoupení koupili lístek,“ popsal Smolíkův koncertní manažer Aleš Trdla.

Hospodský pod falešným jménem

Pokud jde o místní, kteří hospodského znali, všichni oslovení se shodují, že dva roky působil naprosto spolehlivým a důvěryhodným dojmem. V hospodě, kde i bydlel, uspořádal několik koncertů, divadelních představení i dalších akcí a vše podle dostupných informací proběhlo bez jediného problému.

„Dva a půl roku se tady angažoval skvěle. Dělal jsem na obci do voleb kulturu, takže jsem s ním spolupracoval, a vše bylo vždy stoprocentní. Bez jakýchkoli problémů se uskutečnily třeba čtyři koncerty nebo tři divadelní představení. Lidé ho měli rádi, byl úslužný, občas dal třeba i někomu něco zadarmo,“ reagoval například bystrovanský zastupitel Antonín Bryks.

Když se navíc před několika týdny poprvé mezi lidmi začaly šířit pochybnosti, měl Slaný relativně věrohodná vysvětlení, která v kombinaci se za dva roky získanou důvěrou většinu lidí uklidnila.

„Třeba že na oficiálních webech nejsou bystrovanské koncerty proto, že už je vyprodáno, tak aby se sem nesjížděli další lidé, kteří by se pak na ně pokoušeli dostat,“ vylíčil jeden z podvedených Jan Machalka ze sousedních Bukovan.

Nyní se přitom ukázalo, že hospodu vedl pod falešným jménem člověk, kterého přes tři roky hledá policie a je na něj kvůli majetkové trestné činnosti vydán olomouckým soudem evropský zatykač.

Trvalé bydliště má muž v Holštejně na Blanensku, ovšem „doma“ je na tamním obecním úřadě.

„Delší dobu tu žil, později byl přehlášen na obec. Když jsem předminulé volební období nastoupil, už tam měl svůj šanon, takže už to bude určitě aspoň osm let, co mu pošta chodí k nám. Osobně jsem ho ale nikdy neviděl. Co vím, tak byl v minulosti ve vězení,“ řekl starosta Petr Mynařík.

Okolnosti tak zatím naznačují, že je značně nejisté, zda se Bystrovanští vůbec někdy dozví, jaký motiv ke svému jednání vlastně fantom z tamní hospody měl.

V sále vesnické hospody čekala lidi místo koncertu jen policie: