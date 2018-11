Hledaný muž dva roky vedl hospodu na vsi, teď místní okradl o statisíce

Bylo po středeční devatenácté hodině a do sálu Hospůdky U Sklenářů v Bystrovanech, vesnici o zhruba tisícovce obyvatel ležící u Olomouce, proudili lidé. Většina z nich už věděla, že tu na ně nebude čekat Jaromír Nohavica s kytarou, ale policisté sepisující seznam lidí, kteří přišli o peníze. Celá vesnice už pár dní mluví o tom, že celá akce je podvod.

Přesto někteří neskrývali překvapení. Hospodský, kterého tu všichni znají jako Josefa Slaného, jenž jim lístky na nekonající se koncert prodal, byl totiž podle nich až dosud zcela důvěryhodný a spolehlivý.

„Měla jsem dva lístky, koupila jsem je zhruba před půl rokem. Všechno tady doteď fungovalo, takže i když bylo trochu zvláštní, že by sem přijel Nohavica, měli jsme v hospodského důvěru. Vůbec nechápu, co se stalo, nedovedu si představit, že by něco takového udělal pro relativně pár korun,“ popsala jedna z žen stojící u fronty před stolem, za nímž policisté sepisovali jména.

Podobně mluvili i další lidé. „Dva a půl roku se tady angažoval naprosto skvěle. Dělal jsem na obci do voleb kulturu, takže jsem s ním spolupracoval, a vše bylo vždy stoprocentní. Bez jakýchkoli problémů se uskutečnily třeba čtyři koncerty nebo tři divadelní představení. Lidé ho měli rádi, byl úslužný, občas dal i někomu něco zadarmo,“ shrnul bystrovanský zastupitel Antonín Bryks.

„Nedává to smysl. Mně zavolal na jaře jakožto vedoucímu divadelního spolku, abychom v hospodě sehráli představení. A udělal na mě velmi dobrý dojem, spolupráce byla bezvadná. Upravil pódium podle našich požadavků, vše dohodnuté splnil, za představení jsme dostali zaplaceno. Nebyl vůbec žádný problém. Totéž při dalším představení zhruba před měsícem,“ přidal další z podvedených, Jan Machalka ze sousedních Bukovan.

A podobně mluvil i pronajímatel hospody, pro kterého vedoucí podniku pracoval.

Oblíbeného hospodského už tři roky hledá policie

Nohavicův koncert přitom není jediný, lidé mají lístky v ceně až 799 korun i na další, které se konat nebudou. V prosinci měla vystoupit kapela Kryštof, na začátku příštího roku Petr Bende či Jakub Smolík.

Úvahy o tom, zda šlo o protřelého podvodníka, který si dva roky získával důvěru, a poté udeřil, nebo muže v nouzi, jenž z nějakého důvodu potřeboval rychle získat peníze, a proto je podvedl, přitom lidem komplikuje nečekaná okolnost.

Ukázalo se, že za jménem Josef Slaný se ve skutečnosti skrýval muž, po kterém už přes tři roky pátrá policie a na nějž dokonce olomoucký soud vydal evropský zatykač. A to kvůli majetkové trestné činnosti, pod kterou patří krádeže, podvody či zpronevěry.

„Já si myslím, že se ‚uklidil‘ a pak asi sám někomu naletěl. Říkal, že s někým spolupracuje. Proč by tam jinak dva roky normálně pracoval. Když pak bylo jasné, že není schopen lidem vrátit peníze a skončí to u policie. Zmizel, aby ho nezatkli,“ míní Machalka.

Kolik lidí hospodský z Bystrovan podvedl, na kolik si přišel a k čemu peníze použil, teď zjišťují policisté.

„Případ zatím vyšetřují jako možný trestný čin podvodu, za který hrozí až rok vězení. Vzhledem k tomu, že prověřování je na samotném počátku, nelze nyní sdělit žádné bližší informace,“ reagovala na dotaz MF DNES policejní mluvčí Irena Urbánková.