Mladík převrátil vůz na bok. Viní řidiče, který údajně jel v protisměru

Mladík havaroval v obci Čehovice v neděli po šesté ráno v táhlé levotočivé zatáčce.

„Podle jeho tvrzení mu do jízdního pruhu náhle vjel protijedoucí vůz, na což zareagoval stržením řízení vlevo. Následkem toho narazil do svodidel, od kterých se auto odrazilo do zdi domu vedle silnice, otočilo se a zůstalo stát převrácené na boku,“ popsal policejní mluvčí František Kořínek.

Řidič, který z nehody vyvázl s lehčím zraněním, podle výsledku dechové zkoušky nebyl opilý.

„Hmotné škody jsou předběžně vyčísleny na 160 tisíc korun, okolnostmi nehody včetně určení viníka se nyní policisté zabývají,“ doplnil Kořínek.