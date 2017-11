Učitelka získala za záchranu dětí před sražením autem Cenu Michala Velíška

Nešporová si cenu převzala na středečním slavnostním předávacím ceremoniálu v rezidenci pražské primátorky. Porota vybrala tři finalisty ze 114 nominací, 13 nominací ocenilo pomoc dětí do 15 let a dvě nominace odvahu a duchapřítomnost seniorů starších 80 let.

O vítězi ocenění, jež je pojmenováno na počest střihače televize Nova, který byl před dvanácti lety zabit na Karlově náměstí když se před násilníkem zastal neznámé mladé ženy, rozhodli lidé hlasováním na webu Nadace Adra, která udílení spolupořádá.

Kritická situace se odehrála v pátek 16. června odpoledne na lesní cestě u obce Jívová, kdy se náhle proti skupině dětí doprovázené dvěma učitelkami vyřítilo auto, které vyjelo z blízké silnice. Nešporová duchapřítomně odstrčila tři děti mimo dráhu vozu a čtvrté chránila vlastním tělem. Vůz je oba zavalil, ještě před příjezdem hasičů je vyprostili svědci společně s řidičem vozu.

Zatímco chlapec vyvázl jen s lehčími zraněními, učitelka zůstala pod autem uvězněná dlouhých osm minut a s vážnými zraněními absolvovala letecký transport do nemocnice.

„Popálila jsem si obě ruce, k tomu jsem měla zlomenou pánev. Mohlo to ale skončit mnohem hůř. Hlavně, že se nic nestalo dětem, to je to nejdůležitější,“ popsala Nešporová v září při přebírání Medaile za záchranu lidského života. Svůj počin nepovažovala za nic mimořádného.

„To by snad udělal každý, aby zachránil lidský život - děti. Já jsem navíc učitelka, chránit děti mám v popisu práce,“ uvedla žena, která se ze zranění z nehody dosud léčí, v prosinci by se ale už chtěla vrátit do práce.

Další finalisté pomohli oběti útoku či dítěti v hořícím domě

Stejný pohled na své „nehrdinství“ měli i jiní nominovaní. Finalisty byli spolu s Nešporovou Martin Zajíček a Antonín Schneider, kteří pomohli v Petřvaldu muži, kterého postřelil soused. Útočník okolí domu polil benzínem a zapálil. Poté se střelil do spánku, pokus o sebevraždu ale přežil.

Třetím nominovaným byl Pavel Skuhrovec z Příbrami, který se vydal zachránit jedenáctiletá dvojčata sousedů z hořícího domu. Jedno dítě mu skočilo do náruče z okna, pro druhé vběhl do hořícího domu. Z domu však vyběhl, protože nemohl dýchat. Chtěl se do domu vrátit, ale hasiči mu to nedovolili. Když jedenáctiletého chlapce našli, byl bez kyslíku příliš dlouho a po několika dnech v nemocnici zemřel.

Michal Velíšek zemřel 13. září 2005 poté, co se snažil pomoci neznámé ženě. Tu v parku na pražském Karlově náměstí obtěžoval a ohrožoval pistolí recidivista David Lubina. Televizní střihač se jí zastal a útočník po něm dvakrát vystřelil. Lubina byl odsouzen k 25 letům vězení. Velíška vyznamenal v říjnu 2005 prezident Václav Klaus medailí Za hrdinství in memoriam.

Cena nesoucí jeho jméno Michala Velíška nemohou obdržet profesionální záchranáři, hasiči, vojáci či lékaři. V minulosti jí byl vyznamenán například student obchodní akademie ve Žďáru nad Sázavou Petr Vejvoda, kterého v říjnu 2013 smrtelně pobodala psychicky nemocná žena, před kterou bránil spolužačku. Dalším nositelem je Jiří Nesázal, který zachránil muže při střelbě v restauraci v Uherském Brodě.

Loni cenu získal padesátiletý Jan Dryák, který pomohl řidiči autobusu MHD, jehož napadli tři mladíci. Agresivitu pak stočili na Dryáka, kterého napadli klackem a kopali před jeho nezletilou dcerou.