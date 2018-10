Kraj opět pošle statisíce na akci, kterou pořádá firma sportovního bosse

Druhý ročník akce Sportovní hvězdy dětem Olomouckého kraje, kterou pořádá firma TK Plus vlivného sportovního bosse Miroslava Černoška, proti sobě již podruhé postavila vedení kraje a kritickou část opozice.

Loňský rozpočet akce činil dokonce 1,8 milionu a pořadatelská firma dostala od kraje 600 tisíc na pronájem prostor, zajištění pořadatelské služby, moderátora, dokumentaci a ceny.

Během show, na které asi 60 dětí soutěžilo se sportovními hvězdami (většinou z Černoškovy manažerské „stáje“) a spolužáci jim fandili z hlediště, organizátoři předali dětským domovům šeky v celkové hodnotě 200 tisíc korun – tedy pouze třetinu dotace.

TK Plus si zažádala o příspěvek 600 tisíc, kraj dal půl milionu

Letos je podle podkladů přiložených k žádosti o dotaci plánovaný rozpočet 1,55 milionu. TK Plus si zažádala o příspěvek 600 tisíc, kraj přiklepl půl milionu.

„Primárně je to na dary dětským domovům a dětem, na dopravu a také na dárky dětem. Nemá to být na honoráře hvězd nebo umělců, kteří tam budou,“ obhajuje dotaci náměstek hejtmana František Jura (ANO).

Přiměřenost rozpočtu akce však prý nedokáže posoudit. „Některé ty hvězdy, které jsme tam chtěli mít – tedy organizátor mi pak říkal, že je tam chce mít – musí dovézt, snad i ze zahraničí,“ uvedl pouze.

Z pohledu nákladů se přitom akce skutečně vymyká. Když například celodenní programy pro stovky dětí pořádá olomoucké ekologické centrum Sluňákov, obvykle si vystačí s desítkami tisíc.

„Naše největší jednodenní akce je ekojarmark. Když počítám náklady a kulturní program a hodně to přeženu, tak rozpočet je 350 tisíc,“ podotkl ředitel Michal Bartoš.

Ovšem i mnohonásobně rozsáhlejší akce se sportovní show často rozpočtem ani zdaleka neblíží. Třeba Dny evropského dědictví olomoucká radnice pořádá za přibližně 900 tisíc. Přitom trvají týden a zahrnují program po celém městě.

MF DNES se snažila zjistit, které položky akce pořádané TK Plus budou nejnákladnější a také jakékoliv detaily o programu. Černoškova společnost se však po sérii dotazů omezila na stručné vyjádření:

„Společnost TK Plus Sport a. s. na základě velice pozitivního hodnocení akce Sportovní hvězdy dětem 2017 požádala Olomoucký kraj o dotaci pro rok 2018,“ napsal mluvčí Tomáš Cibulec.

Náměstek Jura pak k detailům akce uvedl pouze místo konání – hala u Gymnázia Čajkovského v Olomouci.

Pětina dotace do reklamy

Problematické bylo zjišťování detailů ohledně rozpočtu již loni. MF DNES nakonec vyúčtování dotace získala až díky zákonu o svobodném přístupu k informacím.

Ze soupisu vyplývalo, že více než pětina dotace skončila v reklamě. Mimo jiné za fotodokumentaci (15 tisíc), reklamní práce (49 tisíc), tiskoviny (34 tisíc) a záznam natáčení (32 tisíc). Dalších 78 tisíc z dotace firma utratila za blíže nespecifikované „technické práce“, 29 tisíc za dárkové balíčky a 53 tisíc za dopravu dětí autobusy.

Samotný program sice spočíval hlavně v dětských soutěžích, ovšem z dotace přesto ukrojil pozoruhodných 310 tisíc. Za co přesně, není jasné. Za zmínku také stojí, že ačkoliv organizátoři zdůrazňovali, že sportovci – tenistka Karolína Plíšková, judista Lukáš Krpálek či bývalý fotbalista Jan Koller – vystoupili zdarma, náklady spojené s jejich přítomností nakonec představovaly suverénně nejvyšší výdaj – skoro tři čtvrtě milionu.

Opoziční zastupitelka Blanka Kolečkářová (STAN+ProOlomouc) je přesvědčená, že kraj loni i letos mohl peníze poslat rovnou dětem.

„Částka 500 tisíc nám přijde zbytečně vysoká. A to také po zkušenosti z minulé akce. Že děti dostaly z veřejných peněz asi jednu třetinu a zbytek získala soukromá pořádající agentura,“ řekla Kolečkářová. „Pokud chtějí pořádat takové akce, tak v pořádku, ale ať si je i platí ze svých peněz, a ne z peněz daňových poplatníků. Každý klub nebo spolek by v kraji uvítal takovou pravidelnou finanční podporu.“

Podle náměstka Jury je kritika nemístná

Jura kritiku označil za nemístnou. „Já bych byl velmi rád, kdyby ti zastupitelé, kteří akci kritizují, se jí zúčastnili. Já jsem tam byl a já jsem to (dary) předával dětem. To by tam museli být a museli ty děti vidět. Když jim to dáme přímo, tak tam nebude olympijský vítěz, co s nimi celý den sportuje. Z mého pohledu je to asociální a ti lidé by se měli nad sebou zamyslet,“ prohlásil Jura.

Štědře dotovaný dětský sportovní den přitom není zdaleka jedinou „krajskou“ aktivitou Černoškovy firmy. TK Plus pravidelně pořádá akce typu Sportovec Olomouckého kraje nebo ceny kultury, za jejichž organizaci kraj platí okolo 300 tisíc.

V červnu se kraj navíc zavázal, že bude ročně posílat 1,3 milionu na provoz Černoškovy haly v Prostějově, zatímco radnice a Černoškův klub coby další spoluvlastníci pouze polovinu.

Nepoměr vysvětlují radní tím, že školy provozované krajem stráví v hale více času. TK Plus má také s krajem z minulosti smlouvu o propagaci v hodnotě 5,5 milionu.