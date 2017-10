Malé oddíly dostaly almužnu, bossově charitativní show dal kraj 600 tisíc

Nedokážu si představit, za co utratí tolik peněz, říká ředitelka Šance Benefičním projektům se věnuje v Olomouckém kraji řada organizací. Dlouholeté zkušenosti s nimi má i obecně prospěšná společnost Šance Olomouc, jež pomáhá dětským pacientům hemato-onkologické kliniky fakultní nemocnice. Poslední charitativní dětský den dokázala zorganizovat za zhruba sto tisíc. „Charitativní dny pořádáme deset let. O krajskou dotaci jsme požádali poprvé letos. Zrovna před několika dny (tři měsíce po konání akce – pozn. red.) jsem se dozvěděla, že jsme uspěli s celou částkou. Dostaneme od kraje 30 tisíc,“ řekla ředitelka Šance Herta Mihálová. Doplnila, že celkové náklady akce, která se tradičně konala v areálu tovačovského zámku, činily zhruba sto tisíc. Největší část výdajů – 67 tisíc – směřovala na zajištění sportovních atrakcí pro děti. „Většinu věcí si zajistíme sponzorsky, pořadatelskou službu si nenajímáme, o organizace se staráme sami zdarma,“ podotkla Mihálová s tím, že výtěžek akce činil po započtení krajské dotace přibližně 70 tisíc. „Skládal se z dobrovolného vstupného a z výnosů za prodej občerstvení,“ upřesnila ředitelka. V souvislosti s dotací 600 tisíc, kterou kraj vyplatí organizátorům akce Sportovní hvězdy dětem Olomouckého kraje, pak řekla: „To je pro mě ohromná částka, nedokážu si představit, za co utratí tolik peněz, co za ně udělají.“