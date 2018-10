Nemám se za co stydět, říká po porážce ČSSD ministr a primátor Staněk

Co říkáte na výsledek voleb?

Já si myslím, že vůle voličů je jasná, je třeba, abychom se zamysleli, kde se stala chyba. Ta chyba určitě není u voličů, bude někde u nás a je potřeba, abychom se s tím dokázali nějakým způsobem vypořádat (detailní výsledky voleb najdete zde).

Cítíte jako primátor za výsledek ČSSD v Olomouci osobní zodpovědnost?

Jako primátor se nemám za co stydět. Za tím, co se tady za ty poslední čtyři roky vybudovalo, si stojím. Myslím si, že to není ani o tom, co se děje v zastupitelstvu, ale možná odraz celostátní politiky…

Neuškodilo ČSSD, že jste se stal ministrem kultury a nefungoval tedy naplno jako primátor?

Myslím, že jako primátor jsem se účastnil akcí, rada fungovala, zastupitelstvo jsem řídil. Nechápu, proč bychom se měli bavit o tom, že Olomouc byla bez primátora. Takové tvrzení rozhodně odmítám.

Nicméně jako ministr jste minimálně během předvolební kampaně měl jiné povinnosti...

To, že jsem se stal ministrem krátce před komunálními volbami, se tak sešlo. Mohlo to sehrát maximálně úlohu v tom, že kdybych vedl kampaň – ale to je jen hypotetické – tak jako známá osoba primátora bych možná mohl nějaké hlasy přinést. Ale myslím, že lidé by se neměli rozhodovat podle známosti tváří, ale podle toho, co jsme udělali. Vyhodnotili to, jak to vyhodnotili. Myslím, že velký vliv má ale také nízká volební účast v Olomouci. Ptám se proto, co lidé vlastně chtějí.

Co dál? Potřebuje ČSSD projít sebereflexí?

My procházíme sebereflexí už dost dlouho a je to podle mého názoru otázka, abychom si řekli, jak vůbec pokračovat dál.

Co by pomohlo? Změna předsedy strany?

Myslím, že v obcích to není jako na celostátní úrovni. Olomouc podle mne nikdy levicová nebyla. Úspěch v minulých volbách, kdy jsme skončili sice na druhém místě, ale nakonec se vytvořila koalice taková, jaká se utvořila, tak to byl výjimečný úspěch po mnoha letech a Olomouc je principiálně spíše středo pravá než levicová. Je to vidět i na stávajících politických subjektech. Moderní je trend rozličných hnutí, která nemají pevné programy ani členské základny, čili zřejmě oslovují nerozhodnuté voliče a takové to tekuté voličské obecenstvo. Je otázka, jestli to do budoucna bude trend pokračující, anebo se časem vrátíme k tradicím.

Doufáte pořád ještě v účast v nějaké koalici na olomoucké radnici, nebo se smiřujete s tím, že se ČSSD stěhuje do opozice?

Jsme strana konstruktivní, budeme-li osloveni, asi se budeme jednání účastnit (rozhovor vznikal ještě před zahájením koaličních jednání vítězného hnutí ANO, k nimž nakonec ČSSD přizvána byla a účastní se jich – pozn. red.), ale v zásadě si myslím, že by nám v tuto chvíli slušela opozice.