Muž na Prostějovsku přecházel dálnici, srazilo ho auto a na místě zemřel

„Dnes ráno krátce po půl třetí jsme přijali oznámení o dopravní nehodě osobního vozidla s chodcem na 33. kilometru dálnice D46 ve směru od Prostějova na Olomouc,“ řekl krajský mluvčí policie Libor Hejtman.



Podle prvotního policejního šetření zřejmě dvaapadesátiletý muž přecházel dálnici od obce Hablov do obce Olšany u Prostějova, a to v místě, kde nedávno strhli most, spojující obě obce.

„Šestačtyřicetiletý řidič vozidla Audi A6 nestačil na chodce, který se náhle objevil na dálnici včas zareagovat, a došlo ke střetu. Chodec na místě utrpěl smrtelné zranění,“ popsal policejní mluvčí.

U řidiče provedli policisté orientační zkoušky na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek s negativním výsledkem.

Policisté kvůli vyšetřování nehody a odstraňování jejích následků na tři hodiny uzavřeli dálnice od 33 km do Olomouce. Dopravu svedli na exitu 33 přes obec Bystročice. Po půl šesté dálnici zprůjezdnili. „Veškeré okolnosti a souvislosti dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ dodal Hejtman.