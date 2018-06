Mláďata na komíně osiřela, cizí čáp je pak chtěl vyhodit

K záchraně mláďat přispěla webkamera, přes kterou může kdokoli život na hnízdě sledovat.

„Objevil se tam další čáp, šlo ale o jedince z konkurenčního páru, který měl zálusk na pěkné hnízdo, které nikdo nebrání. Jediné, o co stál, bylo ho ‚vyčistit‘ od cizích mláďat,“ popsala Zdeňka Nezmeškalová, koordinátorka Národní sítě záchranných stanic z Českého svazu ochránců přírody.

Díky rychlému zásahu se podařilo mláďata za pomoci hasičů z hnízda sundat. I kdyby je totiž neohrožoval samec, čekala by je smrt hladem. Jejich rodiče totiž byli nalezeni uhynulí pod sloupy elektrického vedení. Čápata proto skončila v záchranné stanici ve Stránském.

„Jejichž věk odhaduji na čtyři až pět týdnů. Přijali jsme je se zraněními, ale dvě silnější dobře žerou, takže jejich vyhlídky jsou dobré. U třetího ještě uvidíme,“ shrnul situaci vedoucí záchranné stanice Petr Schäfer.

Čápatům budou hledat adoptivní rodiče, ale bude to těžké

Případy čapích sirotků se většinou řeší „adopcemi“ do náhradních hnízd, kdy jsou mláďata přidána vytipovanému páru s malým počtem podobně starých potomků do hnízda. Podle ochránců přírody se takto v uplynulých letech podařilo vrátit do přírody už desítky čápů.

„Letos ale bude nalezení vhodné lokality náročné, protože sucha způsobila úbytek pro čápy přirozené potravy. Není tak vyloučeno, že si čápata po uzdravení udělají nakonec za novým domovem výlet i přes půl republiky,“ uvedla Nezmeškalová.

Lidé, kteří zpozorují podobnou situaci, jaká se odehrála v Dlouhé Loučce, případně najdou například zraněné zvíře v přírodě, mohou hledat rady na internetových stránkách Zvíře v nouzi. Na těch je možné také najít způsoby, jakými lze přispět na provoz mnohdy přeplněných záchranných stanic.

Čtyři čapí mláďata v nedávné době nepřežila nerozvážnost neznámého člověka, který lezl k hnízdu na komíně u hřiště v Přelouči na Pardubicku. Dospělý čáp v reakci na vyplašení čtyři potomky ušlapal.