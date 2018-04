ČEZ chystá vytažení jeřábu ležícího už půl roku v nádrži Dlouhých strání

„Na vytažení jeřábu by mělo dojít na přelomu jara a léta, zatím to vypadá, že zřejmě v červnu. A to během pravidelné plánované odstávky, při které bude dolní nádrž vypuštěna kvůli odtěžení sedimentů a různým drobnějším opravám,“ uvedl Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ, pod kterou elektrárna spadá.

Autojeřáb podle něj dělníci rozeberou a rozřežou na několik menších částí, které pak budou postupně vytaženy na břeh a odvezeny.

„Při zvažování variant jsme se k tomuto řešení rozhodli už na podzim, protože je snazší jeřáb takto vytáhnout z vypuštěné nádrže než to dělat narychlo během zimy zpod hladiny,“ doplnil Sobol.

Jeřáb je pod vodou v hloubce 25 až 50 metrů v závislosti na fázi přečerpávání vody mezi dolní a horní nádrží a to od 19. října, kdy jej hasiči do nádrže kontrolovaně sesunuli. Jiné bezpečné řešení odborníci nenašli, stroj totiž visel na hraně objektu vpusti, rameno bylo otočené k hladině a na jeho konci navíc zůstal uchycený původně transportovaný čtyřtunový kus konstrukce.

„Samotná akce probíhala pomocí speciálních nafukovacích vaků, které jeřáb nadlehčovaly a postupně posouvaly k hraně objektu, aby se vlastní vahou sesunul do nádrže. Hasiči už měli na hladině norné stěny a sorpční hady, aby byli připraveni zachytit provozní kapaliny, které by mohly z jeřábu uniknout,“ popsal tehdy Sobol.

Vyšetřování ještě stále neskončilo, policie čeká na posudky

K tragickému převrácení během pravidelné údržbě česel vpusti, kterou do dolní nádrže přitéká voda z horní nádrže, došlo o šest dní dříve. Pod strojem tehdy zůstal zavalený šestapadesátiletý jeřábník, který podlehl vážným zraněním.

Příčinou a okolnostmi tragédie se nadále zabývá policie. „Kriminalisté zatím ještě stále čekají na dokončení znaleckých posudků. Předpokládáme ale, že vyšetřování by mohlo být uzavřeno koncem dubna,“ nastínila šumperská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

ČEZ už dříve uvedl, že jeřábnické práce poskytovala externí firma. „Za naši skupinu si nejsme vědomi porušení žádných technologických ani legislativních postupů,“ řekl už loni Sobol.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé stráně slouží od roku 1996 jako zásobník elektrické energie pro období špiček, kdy ji při jejím nedostatku dodá do sítě téměř okamžitě. Stále častěji je navíc využívána i k celkové stabilizaci přenosové soustavy. Kromě toho se stala jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů v regionu, loni už uvítala miliontého návštěvníka.