VIDEO: Do elektrárny Dlouhé stráně spustili nové obří kolo turbíny

17:21 , aktualizováno 17:21

Další technickou výzvu zvládli pracovníci, kteří mají na starosti výměnu oběžného kola turbíny přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně. Nejprve museli 4,5 metru velký 40 tun vážící kolos dostat ze Slovinska až do Jeseníků a v pondělí ho spustili do hloubky třiceti metrů při instalaci do podzemní kaverny.